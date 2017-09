Coach Stijn Vreven pakt met NAC historische driepunter bij kampioen Feyenoord

Feyenoord heeft zaterdag, op de zesde speeldag in de Nederlandse Eredivisie, voor het eerst sinds januari 2016 een competitiewedstrijd in de eigen Kuip verloren. Boeman was NAC, dat met 0-2 aan het langste eind trok. Het was voor het team van trainer Stijn Vreven bovendien de eerste competitiezege ooit op bezoek bij Feyenoord. Daarvoor was NAC er in 48 wedstrijden nooit in geslaagd in de Kuip te winnen.