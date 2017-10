Ajax zet aartsrivaal Feyenoord met voeten op de grond en haalt uit

Ajax heeft zondagmiddag de topper op het veld van Feyenoord gewonnen. De Amsterdammers maakten het verschil in de laatste twintig minuten, toen het van 1-1 doorstoomde naar een ruime 1-4 zege. Het springt zo naar de tweede plaats, op vijf punten van PSV. Feyenoord is vierde.

Vooraf was duidelijk dat het een duel op het scherpste van de snee ging worden. Enkele honderden fans van Ajax woonden de laatste training bij en dat zorgde voor ongeziene taferelen. Ook op het veld ging het er stevig aan toe, in de eerste helft vielen er al vier gele kaarten.

Op doelpunten was het wachten tot de tweede helft. Klaas-Jan Huntelaar opende kort na de rust de score, Ajax op rozen. Dat was echter van korte duur, want enkele minuten later kreeg Feyenoord een strafschop. Jorgensen zette zich achter de bal, maar faalde. Het bleek slechts uitstel, want twee minuten na die gemiste strafschop stonde het toch 1-1. Jorgensen vond Toornstra, die wel scoorde.

Maar Ajax was niet van slag en de inbreng van Dolberg veranderde alles. De jonge aanvaller stond nog maar zeven minuten op het veld toen hij Ajax opnieuw op voorsprong bracht. Feyenoord zette alles op alles, maar de doelpunten vielen aan de verkeerde kant. De Jong maakte er kort voor het einde 1-3 van, in de blessuretijd zorgde Dolberg met zijn tweede van de middag voor de 1-4 eindstand.