Videoanalist PSV krijgt hartstilstand tijdens wedstrijd in Groningen

De wedstrijd van PSV Eindhoven in Groningen werd woensdagavond plots bijzaak. Tijdens het verrassende 3-3 gelijkspel kreeg videoanalist Wim Rip van PSV een hartaanval. Na een lange reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nu 24 uur in een kunstmatige coma wordt gehouden. “Zijn toestand is stabiel, maar zorgelijk”, zo laat algemeen manager Toon Gerbrands weten op Twitter.

PSV gaf op het veld van Groningen een 1-3 voorsprong aan de rust nog uit handen, in het Noordlease Stadion werd het uiteindelijk nog 3-3. De ontgoochelde spelers waren op dat moment nog niet op de hoogte van het drama dat na het eerste doelpunt van Groningen was gebeurd. Videoanalist Wim Rip werd toen onwel en zakte in elkaar. Hij werd minutenlang gereanimeerd en uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen, waar hij nog 24 uur in een kunstmatige coma wordt gehouden.

“Videoanalist Wim Rip is vanavond geopereerd en wordt minimaal 24 uur kunstmatig in slaap gehouden. De situatie van de 56-jarige Rip is op dit moment stabiel, maar zorgelijk. Als de gezondheidssituatie van Wim wijzigt, zal PSV na overleg met de familie hierover communiceren”, laat PSV weten in een persbericht.

Hier zijn geen woorden voor. Ons gevoel en ons hart is bij Wim. De PSV familie hoop zo dat het uiteindelijk allemaal goed komt https://t.co/DzLzO17Ik2 — Toon Gerbrands (@ToonGerbrands) December 13, 2017

Wim Rip is vanavond geopereerd en wordt minimaal 24 uur kunstmatig in slaap gehouden. De situatie van Wim is op dit moment stabiel, maar zorgelijk. In overleg met de familie zal PSV communiceren als er ontwikkelingen zijn — Toon Gerbrands (@ToonGerbrands) December 13, 2017

PSV wil iedereen bij FC Groningen bedanken voor alles wat ze gedaan hebben voor Wim Rip en voor ons. Grote waardering — Toon Gerbrands (@ToonGerbrands) December 13, 2017