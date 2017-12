Dries Wuytens scoort voor Heracles

Dries Wuytens heeft donderdag de score geopend voor Heracles, dat op de zestiende speeldag van de Nederlandse Eredivisie met 3-2 van Sparta Rotterdam won. Bij de Rotterdammers zorgde Loris Brogno voor een assist.

Wuytens maakte als verdediger zijn eerste doelpunt van het seizoen, en dat al na zes minuten met een goed geplaatste kopbal. In het begin van het seizoen was Wuytens een vaste bankzitter, nu stond hij al voor de vijfde keer op rij in de basis. Bram Castro, in doel bij Heracles, moest zich twee keer omdraaien. Nick Proschwitz maakte net na de rust (46.) gelijk, op aangeven van Loris Brogno. Die was bij de rust Ryan Sanusi, een andere Belg bij Sparta, komen vervangen.

Reuven Niemeijer (74.) bracht Heracles weer op voorsprong, Proschwitz maakte meteen (76.) weer gelijk. Vincent Vermij zorgde helemaal in het slot voor de beslissing (90.). De Belgische doelman Alex Craninx bleef op de bank bij Sparta, dat zeventiende blijft met 11 punten. Heracles is negende met 17 punten.