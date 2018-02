NAC gaat onderuit in Amsterdam en bengelt in de degradatiezone

Op de 21e speeldag van de Nederlandse Eredivisie heeft Ajax zondag met 3-1 gewonnen van NAC Breda. Het door Stijn Vreven gecoachte Breda bengelt in de degradatiezone van het klassement.

Breda, dat met Lucas Schoofs en Arno Verschueren twee Belgen in de basis had, kwam nochtans vroeg op voorsprong via een doelpunt van Thierry Ambrose (6e). Maar Ajax zette al snel orde op zaken met goals van Donny van de Beek (25e), David Neres (39e) en Hakim Ziyech (90e +3). Breda kwam vlak voor het laatste fluitsignaal nog met z’n tienen te staan na een tweede gele kaart voor Bart Meijers.

Schoofs en Verschueren speelden de wedstrijd uit voor Breda. Olivier Rommens, Chiro N’Toko en Robbie Haemhouts stonden geblesseerd aan de kant.

In het klassement is degradatiekandidaat Breda pas 16e met 16 punten. Dat zijn er evenveel als FC Twente, dat op de veilige 15e plek staat. Ajax (48 punten) is tweede in de stand, op acht punten van leider PSV.