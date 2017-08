Ogunimu helpt zijn nieuwe ploeg meteen aan de zege met een goal

Marvin Ogunjimi ondertekende enkele dagen geleden een contract bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht. De voormalige Rode Duivel overtuigde de technische staf tijdens een proefperiode. Ogunjim kwam vrijdagavond een eerste keer in actie en was meteen belangrijk met een goal. MVV zette zo in het slot van de partij een 2-3 achterstand om in een 4-3 zege tegen Go Ahead Eagles.