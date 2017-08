Geslaagd debuut voor Neymar: eerst een assist, daarna gewoon zelf scoren

Blikvanger van speeldag twee in de Franse Ligue 1 was het debuut van de Braziliaanse toptransfer van PSG Neymar. De Braziliaan die voor maar liefst 222 miljoen euro van Barcelona naar Parijs verkaste, stond voor het eerst aan de aftrap voor Fransen tegen Guingamp. Toch was het niet Neymar die PSG de voorsprong bezorgde, wel een heel erg knullige owngoal van Jordan Ikoko, nota bene een jeugdproduct van PSG. Maar de duurste voetballer ter wereld toonde wel zijn waarde bij de 0-2 van Cavani, waar hij zorgde voor de assist. En met nog acht minuten op de teller deed hij nog meer zijn duit in het zakje door zelf te scoren: 0-3.

Het duurde 52 minuten voor PSG eindelijk op voorsprong kwam, maar het was niet een speler van de eigen ploeg die de score opende. Wel een owngoal van Guingamp-verdediger Jordan Ikoko (52’). Niet veel later werd het alweer 0-2, dit keer wel een doelpunt waar Neymar een voetje in had. Via een steekpass van de voeten van de ex-Barçaspeler landde de bal tot bij Cavani (62’) die hem voorbij de doelman binnentrapte.

Héérlijke assist van Neymar op Cavani!

En Neymar zou Neymar niet zijn mocht hij ook zelf niet zijn doelpuntje maken bij zijn debuut. De rollen waar daar omgedraaid, dit keer was het Cavani die de assist gaf op zijn Braziliaanse ploeggenoot in minuut 84’. Die derde goal was meteen ook de laatste, Guingamp gaf na de owngoal van zijn verdediger een verloren indruk en kon niet meer dreigen. In de slotminuten liet Neymar zijn tweede van de avond nog liggen. Rode Duivel Thomas Meunier kwam niet van de bank bij de bezoekers, zomeraanwinst Dani Alves voetbalde op de rechtsachter.

Na twee speeldagen heeft PSG nog het maximum van zes punten. De Parijzenaars delen de leidersplaats met Lyon, landskampioen Monaco, Marseille en Saint-Étienne.

