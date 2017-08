Invaller Tielemans geeft ambitieus Marseille stevig pak rammel

Brussel -

In Frankrijk heeft Monaco een 6-1 monsteroverwinning behaald tegen Marseille. Aanvoerder Radamel Falcao was de grote man bij de Monegasken, hij trof twee keer raak. Youri Tielemans kwam in het veld bij een 4-0 tusssenstand en kreeg een halfuur om zich te bewijzen. Overigens zat Kylian Mbappé, wiens transfer naar PSG rond zou zijn, in de selectie. De 18-jarige spits kwam wel niet in actie.