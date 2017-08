Anderlecht is gewaarschuwd: Cavani in bloedvorm, Neymar dartelt en ook Meunier doet weer mee

Het duurt nog twee maanden (18/10) vooraleer Anderlecht de sterren van PSG ontvangt in de Champions League, maar de Franse topploeg toont zich momenteel al een geoliede machine. PSG won vrijdagavond in de Franse Ligue 1 met 3-0 van Saint-Etienne en blijft zo met twaalf op twaalf op kop van de competitie.

De thuismatch tegen Saint-Etienne kondigde zich nochtans niet als makkelijk aan voor PSG. Saint-Etienne had immers net als de Parijzenaars zijn eerste drie matchen gewonnen en had bovendien nog geen enkel tegendoelpunt geslikt. Daar kwam echter na 20 minuten verandering in toen Edison Cavani een zelf uitgelokte strafschop omzette.

.@ECavaniOfficial trapt PSG op voorsprong tegen St Etienne! Zijn 39ste goal in 39 competitiewedstrijden ?? pic.twitter.com/DwulJ4KjdB — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 25 augustus 2017

Onder het goedkeurend oog van basketbalster Stephen Curry toverde Neymar ondertussen op het veld. Bruggetje hier, no look pass daar... Een volgelopen Parc des Princes genoot met volle teugen.

Al mocht het pas in de tweede helft een tweede keer juichen toen aanvoerder Thiago Motta na een knappe assist met de borst van Marquinhos de 2-0 binnen schoot.

Kapitein Thiago Motta beslist de match! Let ook op de assist van Marquinhos ?? pic.twitter.com/3d93V2OazE — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 25 augustus 2017

En dan moest het orgelpunt van de wedstrijd nog komen. Vlak voor de blessuretijd bediende Thomas Meunier - voor het eerst in de basis dit seizoen - vanop rechts Edison Cavani. En de Uruguyaan trof enig mooi achter het steunbeen raak. Zijn 40 goal in 39 competitiewedstrijden.

Knappe assist van @ThomMills, maar vooral wat een HEERLIJKE afwerking van @ECavaniOfficial: 3-0! ?? pic.twitter.com/3jRLUtFW9k — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 25 augustus 2017

PSG staat voorlopig alleen met twaalf op twaalf op kop. Maar kan later nog het gezelschap krijgen van het AS Monaco van Youri Tielemans, dat zondagavond de topper speelt tegen Olympique Marseille. PSG heeft ondertussen ook een doelpuntensaldo van 14-2. Anderlecht is gewaarschuwd.

