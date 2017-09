Doellijntechnologie helpt titularis Tielemans en Monaco: Falcao scoort al zijn twaalfde (!) doelpunt

AS Monaco neemt het vrijdagavond al op in eigen huis tegen Montpellier. Mits een overwinning kunnen Monegasken over PSG springen naar een voorlopige eerste plaats, de Parijzenaars spelen zaterdag de topper tegen Bordeaux. Net voor het rustsignaal bracht Radamel Falcao Monaco op voorsprong, al was er even twijfel of de Colombiaan wel gescoord had. Dankzij de doellijntechnologie bleek dat inderdaad het geval, basisspeler Tielemans mocht samen met Falcao zijn 12e (!) goal in 8 matchen vieren.