PSG schittert tegen Bordeaux: Meunier scoort, fenomenale vrije trap Neymar en duidelijkheid in penaltysaga

Neymar blijft schitteren in de Ligue 1, ondanks alle geruchten over een troebele relatie met ploegmaat Edinson Cavani. Thuis tegen Bordeaux pakte de Braziliaan na amper vijf minuten spelen al uit met een fenomenale vrije trap. Vanop circa 30 meter pegelde de duurste speler ter wereld het leer perfect in de bovenhoek. Klasse! Het werd een eerste helft om van te smullen en er kwam duidelijkheid over de strafschoppensaga tussen Neymar en Cavani… PSG won uiteindelijk overtuigend met 6-2.

Niet veel later zette hij Cavani op weg naar de 2-0. De twee lijken het op het veld best goed met elkaar te vinden. En de Parijzenaars stoomden door, na 20 minuten knalde Thomas Meunier de 3-0 tegen de touwen.

Een-tweetje tussen Neymar en Mbappé

Assist van Neymar

Cavani werkt af



De 'MCN' is op de afspraak vandaag! #PSGFCGB pic.twitter.com/74TE1E4wNY — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 30 september 2017

Na een tegentreffer van Bordeaux kwam er nog de moment suprême, want PSG kreeg een strafschop na hands. De voorbije weken was er veel te doen over wie de penalty’s moet trappen bij de Parijzenaars, na de discussie tussen Neymar en Cavani. Nu lijkt er duidelijkheid te zijn, want Neymar eiste de bal op. De Braziliaan scoorde (gelukkig maar) en ging meteen uitdrukkelijk Cavani bedanken. Nog voor de rust maakte Draxler er 5-1 van. Mbappé maakte er in de tweede helft nog 6-1 van, in de slotfase werd het nog 6-2 van op de stop. Meunier veroorzaakte de strafschop.

Neymar maakt er vanop de stip 4-1 van! #PSGFCGB pic.twitter.com/VlHbcJjtM1 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 30 september 2017

En ook Kylian Mbappé pikt zijn doelpuntje mee! #PSGFCGB pic.twitter.com/jKcaWThlc4 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 30 september 2017