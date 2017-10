Meunier kroont zich tot verrassende matchwinnaar bij PSG met twee goals

PSG ging op de negende speeldag winnen bij Dijon met 1-2. Rode Duivel Thomas Meunier was de verrassende matchwinnaar bij het Parijse sterrenelftal met twee doelpunten. Door deze zege bouwt leider PSG zijn voorsprong op eerste achtervolger Monaco uit tot zes punten.

De eerste helft tussen Dijon en PSG was een maat voor niets. Twee schoten tussen de palen, mooi verdeeld tussen beide ploegen. Gelukkig werd er in de tweede helft wel gescoord, en dat zorgde uiteindelijk nog voor een razend spannende wedstrijd. In de 72e minuut pikte Thomas Meunier een afgeweerd schot van Neymar op in de zestien. Meunier twijfelde niet en knalde de 0-1 op het bord.

Drie minuten voor tijd leek Dijon echter met de drie punten te gaan lopen. Jeannot verraste PSG-doelman Areola met een afstandsschot dat heerlijk in doel verdween. De wedstrijd leek dus af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, maar in de toegevoegde tijd zorgde Meunier in twee tijden voor de 1-2 winning goal.

Benjamin Jeannot met de totaal onverwachte gelijkmaker: 1-1 ! #DIJPSG pic.twitter.com/CFFZNnFGKp — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) October 14, 2017

Foto: AFP

