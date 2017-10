Invaller Tielemans verliest sleutelmatch met AS Monaco

Brussel - Youri Tielemans verloor vrijdag met Monaco op bezoek bij Lyon. De middenvelder begon bij Monaco op de bank, terwijl Soualiho Meïté (ex-Zulte Waregem) zijn eerste basisplaats van het seizoen kreeg bij de Monegasken. In een onderhouden wedstrijd werd het uiteindelijk 3-2.

Monaco ging op bezoek bij Lyon, dat het seizoen met 13 op 24 niet goed begonnen was. Mariano, tot vorig seizoen nog bij Real Madrid, bracht de thuisploeg al vroeg (11.) op voorsprong.

Lang duurde de vreugde niet. Zes minuten later maakte Rony Lopes gelijk.

Ook een antwoord van Lyon liet niet lang op zich wachten. Na 23 minuten stond het al 2-1 na een doelpunt van Nabil Fekir.

Adama Traoré maakte even later (34.) alweer gelijk.

In de tweede helft mocht Traoré tien minuten voor affluiten gaan rusten, en zo kon Tielemans nog een klein beetje ritme opdoen.

Met hem erbij gaf Monaco helemaal in het slot wel nog een goal weg. Eerst werd Fekir nog onterecht afgevlagd voor offside...

… maar diep in de blessuretijd trapte diezelfde Fekir wel de 3-2 binnen in minuut 95. Monaco blijft met negentien punten tweede in de Ligue 1, Lyon (16 ptn) wordt voorlopig derde.