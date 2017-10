Neymar krijgt rood, maar Cavani redt PSG van eerste nederlaag met heerlijke vrije trap in slotseconde

Het miljoenenensemble van PSG heeft op het nippertje een eerste nederlaag kunnen vermijden. De Parijzenaars kwamen op het veld van rivaal Marseille twee keer op achterstand. Bij 2-1 volgde dan de grootste schok: Neymar, man van 222 miljoen euro, botste op een domme manier op een tweede gele kaart. Maar ook zonder de grote ster zit er nog genoeg voetbalgoud in de Parijse sterrenequipe. Cavani trapte enkele seconden voor tijd de 2-2 gelijkmaker heerlijk via de deklat in doel.

Marseille is Anderlecht niet. En dat merkten de PSG-sterren al na iets meer dan een kwartier. Terwijl Neymar en co. zagen hoe Anderlecht afgelopen woensdag in de Champions League-confrontatie de kansen om te scoren miste, waren de Zuid-Fransen een pak efficiënter. Luiz Gustavo kreeg na zestien minuten de kans op de 1-0 en faalde niet.

Hij zal wel even geschrokken zijn, meneer Neymar jr. Maar net na het halfuur zette de Braziliaanse ster zelf een combinatie op poten met Rabiot en trapte hij zelf de gelijkmaker voorbij Marseille-doelman Mandanda.

Wat volgde was geen walk-over. PSG kon ondanks de weelde aan topspelers niet imponeren en ging dan ook nog eens achterin aan het klungelen. Thauvin strafte zwak verdedigen genadeloos af: 2-1. Thomas Meunier en zijn ploeggenoten, die negentig minuten speelde, op achtervolgen aangewezen.

En dan was daar weer Neymar om een hoofdrol te spelen. Maar niet in de positieve zin. De man van 222 miljoen euro revancheerde zich na een gemene trap op zijn benen en kreeg zo zijn tweede gele kaart. Neymar naar de kant en zonder hun grote leider leek PSG op weg naar zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. Of toch niet? Enkele seconden voor tijd zette Edison Cavani, de man die zich door de komst van Neymar wat aan de kant geschoven voelt nota bene, zich achter een vrije trap en de Uruguyaan knalde die heerlijk via de deklat binnen. Punt gered voor de Parijzenaars en de schlemielige uitsluiting van Neymar naar de vergeethoek getrapt.