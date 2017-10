PSG toont ook zonder Neymar en Meunier dat het klaar is voor de komst van Anderlecht

Brussel - Leider PSG heeft vrijdagavond in de Ligue 1 makkelijk gewonnen van OGC Nice. De Parijzenaars haalden het in eigen huis zonder Neymar (geschorst) en Meunier (op de bank) met 3-0 van de Zuid-Franse club. Anderlecht, dat dinsdag naar Parijs trekt voor zijn vierde duel in de groepsfase van de Champions League, is gewaarschuwd.

Zonder de geschorste Neymar was Edinson Cavani uiteraard in zijn nopjes. De Uruguayaanse spits profiteerde van de afwezigheid van zijn Braziliaanse ploegmakker/concurrent om zijn plaats in de schijnwerpers volop op te eisen. Na amper 2 minuten opende Cavani al de score met een duikkopbal. Een half uurtje later verdubbelde hij de voorsprong door slim voor doelman Benitez op te duiken. Een owngoal van Bonfim Dante deed de boeken vlak voor het einde helemaal toe voor de bezoekers uit Nice. En dus hoefde bankzitter Thomas Meunier niet in te vallen.

PSG telt nu 29 punten na elf matchen en voert de ranking in de Ligue 1 autoritair aan. Nice is voorlopig een schim van de flitsende ploeg van vorig seizoen en blijft hangen in de diepe middenmoot.

Bekijk hier het programma en het klassement in de Ligue 1.