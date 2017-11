Tielemans kan nederlaag van Monaco tegen PSG niet verhinderen

PSG heeft op de veertiende speeldag van de Ligue 1 een belangrijke zege geboekt. De Parijzenaars gingen op het veld van titelconcurrent AS Monaco winnen met 1-2, waardoor het gat naar de nummer twee maar liefst negen punten bedraagt. Youri Tielemans begon bij de thuisploeg in de basis en werd na 67 minuten gewisseld.

Edinson Cavani zette na negentien minuten de 0-1 op het bord in het Stade Louis II. In het begin van de tweede helft verdubbelde Neymar de score voor PSG. Monaco probeerde wel, maar meer dan een late aansluitingstreffer van João Moutinho zat er niet in voor de Monegasken: 1-2 was de eindstand. PSG blijft zo met een 38 op 42 aan de leiding in de Franse competitie. Monaco deelt de tweede plek nu met Olympique Lyon: beide clubs hebben 29 punten, nummer vier Olympique Marseille telt 28 eenheden.