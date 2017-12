PSG loopt blauwtje op bij laagvlieger en lijdt eerste competitienederlaag

Is de verrassing van het weekend dan toch in de maak? ?? Strasbourg leidt met 2-1 tegen PSG! ?? #RSCAPSG pic.twitter.com/grdkkekcMr

Het ongenaakbaar geachte PSG heeft van zijn pluimen gelaten. Op bezoek bij RS Strasbourg ging het Parijse sterrenensemble met 2-1 onderuit. Het is de eerste nederlaag in de competitie voor PSG, dat wel ruim aan de leiding blijft.

Da Costa zette Strasbourg al vroeg op 1-0, maar Mbappé nette op slag van rust de gelijkmaker. Bahoken zorgde iets over het uur voor een nieuwe thuisvoorsprong. PSG-coach Emery gooide al zijn sterren in de strijd, hij had onder meer Cavani en Verratti op de bank laten starten. De leider in de Franse competitie slaagde er echter niet meer in om te scoren. Thomas Meunier bleef bij de bezoekers de hele partij op de bank.

PSG (41 punten) blijft in de stand ruim aan de leiding, met tien punten meer dan eerste achtervolger Olympique Marseille. L’OM speelt zondag op bezoek bij Montpellier.

