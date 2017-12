Neymar, Mbappé en Cavani laten geen spaander heel van Rennes

PSG blijft door de Franse competitie stomen en op speeldag 18 kon ook nummer zes Stade Rennes daar niets aan veranderen. De Parijzenaars, geleid door het trio Neymar-Mbappé-Cavani, gingen zonder al te grote moeite met 1-4 winnen en blijven zo duidelijk aan kop in de Ligue 1.

Al na vier minuten bracht Neymar PSG op voorsprong na een uitstekende voorzet van Kylian Mbappé. Nog geen kwartier later werden de rollen omgedraaid en stond het via Mbappé 0-2, een score die tot de rust op het bord bleef staan. Via Mubele scoorde Rennes al snel na de rust een verrassende aansluitingstreffer, maar alle hoop voor de thuisploeg werd de grond in gebeukt toen Benjamin André even later een tweede keer geel pakte.

PSG, nu met één man meer, wachtte nog even om het werk af te ronden. Uiteindelijk zorgden Cavani en nogmaals Neymar daar op zeer korte tijd wel voor: de eindstand was 1-4. PSG zou de wedstrijd uiteindelijk ook met tien man afsluiten na een domme tweede gele kaart van Presnel Kimpembe. PSG loopt zo weer uit op Monaco, dat vrijdagavond al met 0-4 won bij Toulouse: het gat tussen de twee is momenteel negen punten.

