PSG haalt nog eens fors uit, met vier goals van Neymar en Meunier in de basis: 8-0!

PSG had er nog eens zin in tegen Dijon, dat met een pittige 8-0-pandoering weer huiswaarts moest. Kylian Mbappe kreeg nochtans rust maar Angel Di Maria verving hem met verve. Toch was Neymar weer de grote man met maar liefst vier goals. Thomas Meunier mocht ook nog eens starten en na 21 speeldagen staat PSG riant op kop met elf punten voorsprong op naaste achtervolger Lyon.

Thomas Meunier mocht nog eens in de basis starten bij PSG, Dani Alves startte op de bank. Van de wereldsterren kreeg Kylian Mbappe deze keer rust: voorin stond Angel Di Maria naast Edinson Cavani en Neymar.

Dijon staat elfde in Frankrijk maar kwam al na vier minuten op achterstand toen Di Maria de bal meteen heerlijk in de kruising draaide:

Wat een juweeltje van Angel Di Maria! #PSGDFCO pic.twitter.com/23DJPHBJGW — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

Even later scoorde de Argentijn een tweede keer dankzij Neymar, die na een knappe aanval niet zelfzuchtig was en Di Maria liet scoren: 2-0.

En daar is de 2-0 al! Dit keer een binnentikker voor Di Maria! #PSGDFCO pic.twitter.com/7VByNMUKuN — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

De Parijzenaars hadden er duidelijk zin in en na 21 minuten stond al de 3-0 op het bord, deze keer kopte Cavani simpel een voorzet van Di Maria tegen de touwen. Cavani is nu samen met Zlatan Ibrahimovic topschutter van de club aller tijden: allebei scoorden ze al 156 goals voor de Parijzenaars maar de Zweed is ondertussen al een tijdje weg.

Het gaat bijzonder hard in Parijs: 3-0 na 21 minuten! #PSGDFCO pic.twitter.com/4BlplJgvd9 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

PSG op kruissnelheid dus en dus kon Neymar niet ontbreken op het scoreblad. De Braziliaan maakte er nog voor rust 4-0 van via een mooie vrije trap over de muur.

Na rust stond al snel de forfaitscore op het bord: Neymar kon zijn tweede van de avond scoren na gestuntel achterin bij de bezoekers.

En daar is de tweede van @neymarjr! Forfaitscore in het Parc des Princes. #PSGDFCO pic.twitter.com/BiWAKhQe3p — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

Neymar was nu helemaal onder stoom gekomen en de sterspeler maakte er zelf 6-0 van na een knappe solo:

Na 68 minuten mocht ook Mbappe proeven van Dijon en meteen scoorde hij nummer zeven:

Als klap op de vuurpijl maakte Neymar er met zijn vierde van de avond 8-0 van. want niet Cavani, maar Neymar neemt de strafschoppen bij PSG:

Niet Cavani, maar wel @NeymarJr neemt de penalty's bij PSG. En hij maakt z'n vierde van de wedstrijd! #PSGFCDO pic.twitter.com/Qxa2guNNdQ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

Isaac Mbenza mocht starten voor Montpellier, dat in de Franse Ligue 1 op bezoek ging bij Amiens. Ellyes Skhiri opende na 33 minuten de score voor de uitploeg, maar Montpellier slikte nog een tegendoelpunt van Moussa Konate (72.). Verder won Angers met 3-1 van Troyes, maar Baptiste Guillaume kwam bij de thuisploeg niet van de bank.