Edinson Cavani maakt komaf met het clubrecord van Ibrahimovic

De Uruguayaanse spits van PSG maakte vandaag in de wedstrijd tegen Montpellier zijn 157ste doelpunt voor de Franse topclub. Zlatan Ibrahimovic was de vorige recordhouder met 156 doelpunten. Cavani stond al even op gelijke hoogte met de Zweed maar nu is hij alleen recordhouder. PSG won vandaag met droge 4-0 cijfers, na goals van Cavani, Neymar (2) en Di María. De Parijzenaars zetten zo eerste achtervolger Lyon, dat morgen nog speelt, op elf punten.

Cavani moest nog even geduld hebben voor hij het record kon breken. In de monsteroverwinning tegen Dijon op 17 januari maakte hij zijn 156ste. Hij wilde het record diezelfde match nog doen sneuvelen, maar zijn Braziliaanse ploegmaat Neymar snoepte hem toen een penalty af. Vorig weekend kreeg Cavani opnieuw de kans, maar kwam hij niet tot scoren in de verloren wedstrijd tegen Lyon.

Vandaag deed hij dus wel de netten trillen en de Uruguayaan is daarmee vanaf heden clubtopschutter aller tijden bij Paris Saint-Germain. Bij het vieren van zijn recorddoelpunt deed hij zijn truitje uit, met geel als gevolg, maar die nam hij er graag bij.