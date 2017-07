Champions League wordt moeilijk voor Club Brugge na knotsgek gelijkspel

De laatste voorronde van de Champions League bereiken dreigt heel moeilijk te worden voor Club Brugge nadat het in eigen huis niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel tegen het Turkse Basaksehir na een knotsgekke partij. Blauw-zwart stond na een kwartier al op een dubbele voorsprong, maar keek op een kwartier van het einde tegen een 2-3 achterstand aan na matig verdedigen. Een tweede doelpunt op vrije trap van Stefano Denswil zorgde uiteindelijk nog voor de 3-3, waardoor de Bruggelingen toch nog een sprankeltje hoop mogen koesteren. De terugmatch is volgende week woensdag.

Mindere resultaten in de voorbereiding en enkele grote namen bij tegenstander Basaksehir - Adebayor, Clichy, Emre, Elia - hadden ervoor gezorgd dat Club Brugge met twijfels aan de aftrap kwam voor de heenmatch van de Champions League-confrontatie. Die werden nog wat aangewakkerd toen de Brugse fans de opstelling onder de neus kregen: de lichtgeblesseerde José Izquierdo en Jelle Vossen begonnen naast Hans Vanaken op de bank.

Trainer Ivan Leko pakte uit met een experimentele 3-4-3 met enkele verrassende namen: Bjorn Engels was nog maar nauwelijks terug of hij mocht achterin al starten aan de zijde van de weer opgeviste Brandon Mechele, nieuwkomer Emmanuel Dennis startte op links en Jérémy Perbet stond in de spits.

De match kon echter niet beter beginnen voor Club Brugge. Rechterflank Helibelton Palacios onderschepte een slechte inspeelbal van de Turken, vond in het centrum Lior Refaelov, die meteen Dennis het straatje instuurde. De amper 19-jarige Nigeriaan had moeite met zijn controle, maar knalde de bal wel knap in de benedenhoek. Meteen zijn visitekaartje afgegeven aan een aardig volgelopen Jan Breydelstadion.

Foto: BELGA

Denswil maakt indruk op trainer Hamburg

En het werd mooier: Lior Refaelov lokte een fout uit op zo’n vijfentwintig meter van doel, Stefano Denswil - met de trainer van Hamburg voor hem in de tribune - zette zich achter de bal en krulde het leer knap rond de muur: 2-0 na amper een kwartier, in Brugge wisten ze met hun vreugde geen blijf na die mindere voorbereiding. Zeker ook omdat nieuwkomers Dennis en Marvelous Nakamba meteen een goede indruk maakten: Dennis met zijn snelheid, Nakamba als alomtegenwoordige allrounder.

Club Brugge kroop echter achteruit en langzaam maar zeker namen de Turken over. Elia trof tot twee keer toe het zijnet en na een snelle counter besloot ook Edin Visca een wenkende kans aan de verkeerde kant van de paal. Na de pauze bleef dat zo verder gaan tegen een Brugse defensie die op den duur niet meer wist van welk hout pijlen maken. Bjorn Engels en Brandon Mechele zagen er in de driemansdefensie niet altijd even zeker uit en dat werd op het uur eindelijk vertaald in tegendoelpunten.

Doldwaas slot

Eerst mocht Marcio Mossoro spijkerhard uithalen vanop de rand van de zestien: recht in de winkelhaak. Vier minuten later stond het zowaar al gelijk toen Eljero Elia mocht weglopen in de rug van de Brugse defensie. De Nederlander draaide eerst nog even de te laat komende Palacios binnenstebuiten alvorens ijskoud in het dak van het doel af te werken. En een kwartier voor tijd was de malaise compleet toen Mechele en Engels haast stil leken te staan achterin. Mossoro liet de wenkende kans niet liggen en trapte in de kortste hoek de 2-3 binnen.

Foto: BELGA

De droom van Club Brugge was een nachtmerrie geworden, maar een tweede vrije trap van Denswil bezorgde blauw-zwart zowaar nog de 3-3. De Nederlander trapte de bal laag in de verste hoek, doelman Volkan zag er niet goed uit. Zo mag blauw-zwart volgende week woensdag toch nog met een sprankeltje hoop naar Istanboel, al zal het om zich nog te kwalificeren voor de laatste voorronde van de Champions League al moeten gaan winnen in Turkije.