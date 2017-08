Onmachtig Club mag Champions League vergeten na verlies tegen Turkse Basaksehir

Geen Champions League voor Club Brugge dit seizoen. Blauw-zwart kwam op bezoek bij Basaksehir nooit in zijn spel en ging met 2-0 de boot in na twee Turkse doelpunten in de eerste helft. De heenmatch vorige week in Jan Breydel was op 3-3 geëindigd. Voor de troepen van Ivan Leko wacht nu de vierde en laatste voorronde van de Europa League.

De wedstrijd in Turkije startte aan een gezapig tempo maar bij de eerste kans voor de thuisploeg was het meteen raak. Clichy met een puntgave voorzet vanop links en Adebayor knikte de 1-0 voorbij Horvath, terwijl Denswil onder bal ging. Club had het moeilijk met een vlot spelend Basaksehir en moest het spel ondergaan.

Op het moment dat blauw-zwart wat beter in de match leek te komen, stond de 2-0 al op het bord. Touba liet zich ringeloren op links. De bal kwam bij Visca en die scoorde in de korte hoek. Even later stond het via alweer Visca bijna 3-0, maar de paal hield hem van een tweede doelpunt.

Geen penalty

Na de pauze zag Club er wat beter uit en kreeg het zelfs een degelijke kopkans via Touba. Op het uur leken de bezoekers zelfs een penalty te krijgen na een fout op diezelfde Touba, maar de Club-speler kreeg vreemd genoeg de fout tegen. Daarnaast kreeg Vormer ook nog eens een gele kaart.

Daarna verdween het tempo volledig uit de wedstrijd. Inler probeerde het nog van ver voor de thuisploeg, terwijl Club geen enkele bal tussen de palen kreeg. Het wordt dus de vierde en laatste voorronde van de Europa League voor Club. Overleeft het die, dan is het ticket voor de groepsfase binnen. De loting is vrijdag.

Ook AA Gent en KV Oostende kunnen zich donderdagavond nog voor die laatste voorronde kwalificeren als ze afrekenen met respectievelijk Altach en Olympique Marseille.