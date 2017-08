Sterke Mertens leidt Napoli naar zege in laatste voorronde van de Champions League

Napoli kan de groepsfase van de Champions League al ruiken na een 2-0 overwinning tegen het Franse Nice. Dries Mertens opende na 13 minuten de score na een rush op links, in de tweede helft lokte het speerpunt van Napoli zelf de strafschop uit voor de beslissende 2-0 van Jorginho. Nice eindigde de wedstrijd met negen man na twee rode kaarten in het slot. Volgende week dinsdag staat de terugmatch in Nice op het programma.

Dertien minuten. Zo lang duurde het dus vooraleer Dries Mertens zijn eerste officiële doelpunt van het nieuwe seizoen scoorde. De Rode Duivel dook op aangeven van ploegmaat Lorenzo Insigne in de rug van de Franse verdediging, schakelde met één slimme baltoets doelman Cardinale uit en legde de 1-0 beheerst in de lege doelmond. Dat was meteen ook de ruststand. Mertens liet zich in de eerste helft ook opmerken door een knappe omhaal, maar die bal ging naast de goal.

Dries Mertens has now been involved in 19 goals (15 goals, 4 assists) his last 15 appearances for Napoli in all competitions. #Napoli #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 16, 2017

Penaltyfout op Mertens

Napoli ging met die verdiende 1-0 voorsprong de rust in, want Nice kreeg in die eerste 45 minuten geen bal tussen de palen van Pepe Reina. Al waren Koziello en Saint-Maximin er dicht bij, maar beide middenvelders trapten de bal naast. In de tweede helft ging Napoli op hetzelfde elan verder, Insigne duwde na zeven minuten spelen de bal tegen de paal.

Mertens kwam nog dicht bij een tweede treffer, hij zette zijn voetje tegen een lage voorzet van Callejon maar zag de bal voorlangs verdwijnen. Acht minuten later toonde Mertens zich opnieuw, na een snelle één-twee met Callejon trapte Jallet Mertens op de rand van de zestien onderuit: penalty voor Napoli. Niet Mertens, wel Jorginho zette zich achter de bal en legde de 2-0 eindstand vast.

Tweemaal rood

De penalty uitlokken was het laatste wapenfeit voor Mertens, die een kwartier voor tijd een applauswissel kreeg. Gelukkig, want even later werd de wedstrijd bitsiger. Koziello kwam veel te laat en tackelde Zielinski bijna in twee. Terecht rood voor de Fransman, in diezelfde fase kreeg ook Plea een tweede geel en moest Nice de wedstrijd met negen beëindigen.

Tegen negen man scoorde Napoli niet meer. Ook de Pool Arkadiusz Milik, de vervanger van Mertens, kreeg de bal er niet in... al had hij altijd moeten scoren op twee meter van het doel. Zo kan Napoli met een geruststellende voorsprong de terugwedstrijd aanvatten, volgende week dinsdag in Nice.

