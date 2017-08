Dries Mertens speelt weer de pannen van het dak en plaatst zich met Napoli voor groepsfase Champions League

Napoli speelt ook dit seizoen in de Champions League. Dries Mertens toonde alweer tot wat hij in staat is, maar kon deze keer niet scoren tegen Nice. Napoli won na de heenmatch echter ook de terugmatch dankzij goals van José Callejon en Lorenzo Insigne: 0-2.

Het was afwachten of Mertens voldoende hersteld was van zijn teenblessure maar de Rode Duivel stond gewoon in de basis. Nice moest een 2-0 achterstand goed maken maar dat was niet te merken aan het spelbeeld. Sneijder zorgde dan wel voor het eerste gevaar met een afstandsschot, Napoli domineerde de bal en drukte de thuisploeg terug op de eigen helft. Nice kwam goed weg toen Serri stevig doortackelde op Mertens en slechts geel kreeg.

Insigne knalde eerst nog een bal over maar na een kwartier stond het bijna 0-1. Mertens liet een statische Dante ter plekke en mikte dan met links op doel. Doelman Cardinale kon met veel geluk de bal uit zijn kooi ranselen. Onze landgenoot was niet veel later nogmaals gevaarlijk met een schot dat net naast ging. Ook een schot van Insigne miste net het doelkader, terwijl een deviatie van Mertens in het zijnet belandde. Bij Nice kon enkel de snelle Saint-Maximin dreigen maar zijn laatste pass was telkens onvoldoende.

Callejon met de doodsteek

Meteen na de pauze deelde Napoli de doodsteek uit aan Nice. Terwijl Balotelli langs de kant stond te roepen tegen de vierde ref omdat hij niet meteen terug het veld op mocht, bediende Hamsik Callejon. De Spanjaard mist niet: 0-1 en boeken toe voor de Fransen.

Balotelli in discussie met de vierde ref. Foto: AFP

Drie minuten later dribbelde Mertens zich door de defensie van Nice maar zijn knal spatte uit elkaar tegen de paal. Aan de overkant vergat Balotelli dat hij ploegmaats mee had en de Italiaan knalde naast. Dat deed ook Insigne aan de overkant. Daarna viel de wedstrijd wat stil, tot Balotelli naar de kant werd gehaald onder een stevig fluitconcert van de thuisaanhang. In het slot dikte Insigne de score nog aan tot 0-2 met een droge knal na een alweer mooie aanval van de Italianen, terwijl Nice nog de lat raakte.

Napoli mag zich zo opnieuw meten met de beste teams van Europa in de Champions League. Vorig seizoen werden Mertens en co in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid.