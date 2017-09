Anderlecht gaat met tien man kansloos ten onder tegen matig Bayern München

Anderlecht is er niet in geslaagd te gaan stunten op het veld van het grote Bayern München, al werd het niet weggespeeld. Een matig Bayern moest het gaspedaal wel nooit helemaal indrukken, aangezien Sven Kums al vroeg in de wedstrijd mocht gaan douchen en een penalty veroorzaakte. De tien overgebleven Brusselaars vochten voor wat ze waard waren, kregen zelfs open kansen op de gelijkmaker, maar verlieten het strijdtoneel uiteindelijk met een 3-0 nederlaag. Weliswaar met opgeheven hoofd.

Dagenlang werd er gediscussieerd over Sven Kums. Zondagochtend zat hij niet eens in de selectie voor de clash met de Duitse grootmacht, twee dagen later stond hij doodleuk in de basis. En Weiler toverde dan een nog grotere verrassing uit zijn hoed: Kums mocht centraal in de vijfmansdefensie postvatten, als een ouderwetse libero.

Een niet te ontwrichten blok en hopen dat er op de counter iets uit de bus viel, dat hoopte Weiler op voorhand. Verder dan een kopbal van James kwam Bayern aanvankelijk ook niet. Maar het tactisch plannetje, met een hoofdrol voor Kums, mocht toch snel in de vuilbak. En net als in het plan eiste de ex-Buffalo de hoofdrol op. Hij liet zich verrassen door Lewandowski, ging aan de Pool hangen en kreeg meteen een rood karton onder de neus geduwd. De spits zette zich zelf achter de elfmeter - al had het een vrije trap kunnen zijn - een liet Sels kansloos: 1-0 achter en met een man minder, de match was dik tien minuten ver.

Kums moest al vroeg het veld verlaten. Foto: BELGA

Sels naar de verkeerde hoek, Lewandowski maakt er 1-0 van. Foto: AFP

Bayern op rozen en paars-wit in de problemen. De Brusselaars kwamen er dan ook niet aan te pas. Een knal van Trebel iets na het halfuur was het eerste dat de bezoekers in aanvallende opzicht lieten optekenen in de Allianz Arena. De thuisploeg speelde op cruise control, tikte de bal rond en kwam af en toe gevaarlijke opzetten. Lewandowski kopte naast, Tolisso plaatste het leer een halve meter over doel. Ondertussen moest Najar geblesseerd het veld verlaten, Appiah mocht opdraven.

Plots was daar dé kans op de gelijkmaker. Vijf minuten voor rust zette Dendoncker zich door in de zestien van Bayern. Hij legde terug op Stanciu, maar de pass was niet optimaal en de Roemeen zette het leer naast. Zonde, want Trebel stond klaar om het leer tegen de touwen te jassen. Met een 1-0 achterstand ging Anderlecht de rust in.

Stanciu wrong een opgelegde kans de nek om. Foto: Photo News

Wie dacht dat Bayern na de ruist het gaspedaal meteen zou induwen, kwam bedrogen uit. Het was alweer Anderlecht dat het dichtst bij een goal kwam. Via Stanciu en Chipciu kwam de bal op rechts bij Teodorczyk. Hanni legde diens lage voorzet panklaar voor de goed gevolgde Chipciu. Die had tijd en ruimte vanop de kleine backlijn, maar legde de bal tegen de paal. De Allianz Arena slaakte een zucht van opluchting. Bayern reageerde meteen. Lewandowski trapte naast en kort erna moest Sels een kopbal van Süle uit zijn doel ranselen.

Chipciu trof de paal. Foto: Photo News

Bayern speelde allesbehalve indrukwekkend en Anderlecht hield al bij al makkelijk stand. Robben had er als één van de weinigen zin in bij de thuisploeg, maar stuitte op een attent spelende Sels. Iets na het uur was het dan toch ineens raak. Kimmich zette in één tijd voor op rechts, bij Anderlecht stonden ze niet goed op te letten. Appiah, Deschacht en Spajic stonden alle drie stil, Thiago liep wel en Sels had geen verhaal tegen zijn inzet. Even leek het startsein van een overrompeling aangebroken, want twee minuten later kopte Süle een corner binnen. Het feestje ging echter niet door, het doelpunt werd afgekeurd wegens een duwfout.

Thiago deed de boeken toe. Foto: REUTERS

Van een overrompeling kwam niets in huis. Der Rekordmeister wilde duidelijk niet te veel kruit verschieten, bij Anderlecht deden ze wat ze konden. Robben en James probeerden het nog eens vanop afstand, maar beiden misten doel. Aan de overkant haalde Dendoncker zijn kanon nog eens boven, maar ook zijn vizier stond niet op scherp. In het slot was het vat bij Anderlecht duidelijk leeg. Boateng kreeg te veel tijd en loodste Kimmich, uit het oog verloren door Hanni, door de defensie. De rechtsachter legde makkelijk de 3-0 eindstand tegen de touwen.

Anderlecht begint zo met een kansloze nederlaag aan de Champions League, al kan het zich optrekken aan de vechtlust die het toonde met tien man. Als Stanciu en Chipciu de open kansen afmaakten, had het misschien anders kunnen uitdraaien. Al moet dit Bayern München tot meer in staat zijn...

Bayern viert, maar heeft werk aan de winkel. Foto: REUTERS