Slap Anderlecht mag zo goed als kruis maken over Europese campagne na afstraffing in eigen huis tegen Celtic

Anderlecht mag zijn Europese ambities stilaan opbergen. In eigen huis ging het pijnlijk met 0-3 onderuit tegen een niet eens sterk Celtic. De Brusselaars speelden mak en zonder veel vertrouwen waardoor het drie vermijdbare doelpunten tegen kreeg. Na deze non-match tegen de rechtstreekse concurrent voor de derde plek en het Europa League-ticket staat Anderlecht na twee wedstrijden puntenloos laatste in zijn groep. En volgende keer komen de voetbalgiganten van PSG op bezoek.

Het grote trainersexamen van Nicolas Frutos. Zo kondigde de cruciale Champions League-clash tussen Anderlecht en Celtic zich vooraf aan. De Argentijnse interimcoach, die maar wat graag de job van hoofdtrainer wil, noemde de match zelf vooraf “een finale”. En in finales heb je maar één opdracht: winnen. In casu Anderlecht-Celtic: drie gouden punten pakken tegen de rechtstreekse concurrent voor het Europa League-ticket. Grote druk dus voor Frutos, maar die koos in zijn verrassende basiself wel voor debutanten Frank Boeckx in doel en Pieter Gerkens centraal op het middenveld. Ook Teodorczyck kwam terug in de ploeg, terwijl Leander Dendoncker achterin fungeerde als het slot op de deur. Anderlecht moest in ieder geval al niet vrezen voor Mousa Dembélé. De sterspeler bij Celtic is nog maar net terug uit blessure en coach Brendan Rodgers liet zijn goudhaantje op de bank in het Astridpark.

Foto: EPA-EFE

Uit het boekje

Nog een statistiek die Anderlecht graag las voor de match: de belabberde uitreputatie van Celtic in Europa. Sinds 2000 puurde de Schotse recordkampioen amper 6 (!) punten uit 30 wedstrijden op verplaatsing. Meteen bij de keel grijpen dan maar? Niet in het minst. Anderlecht begon compact aan de match, maar offensief speelden de Brusselaars maar bitter weinig klaar. Een vrije trap die Dendoncker meter over ramde en een te verre bal op Onyekuru. Tot zover de enige ‘kansen’ die de thuisploeg bij elkaar wist te voetballen.

De Schotse bezoekers konden daar weinig tegenover stellen. Tot in de 38ste minuut. Chipciu stond te verdedigen in niemandsland en Kieran Tierney kreeg alle tijd om Leigh Griffiths de 0-1 op een presenteerblaadje aan te bieden na een aanval uit het boekje.

Foto: EPA-EFE

Een tegentreffer die aankwam als een stevige linkse van Floyd Mayweather. Maar het leek of Anderlecht deze tik nodig had om wakker te schieten. Geen minuut na het Schotse doelpunt zorgde Hanni voor paniek in de Schotse defensie, maar zijn trap was te zwak. Op slag van rust legde Teodorczyck de bal ook panklaar voor doel, maar niemand was gevolgd om de bal binnen te tikken.

Tegendoelpunt

Anderlecht had nood aan meer offensieve impulsen om Celtic te kunnen bedreigen. En in die wetenschap begonnen de Brusselaars ook met meer vuur en passie veelbelovend aan de tweede helft. Met meer druk naar voor, maar net dan ging het licht achterin volledig uit. Olivier Deschacht liet de bal onder zijn voet glippen en het daaropvolgende schot van Patrick Roberts vloog via de knie van Kara - die in de eerste helft de geblesseerde Spajic was komen vervangen - tegen de touwen: 0-2. Een pijnlijke flater van de Anderlecht-defensie. En in Europa worden die genadeloos afgestraft.

Foto: BELGA

Veertig minuten had Anderlecht dan nog om het tij te keren. Maar de dubbele achterstand bleek te groot om de motor nog eens in gang te trekken. Terwijl de Brusselaars op zoek moesten gaan naar een aansluitingstreffer werd pijnlijk duidelijk dat ze in de Champions League een maat te klein zijn. Zelfs voor Celtic. Op een gered schot van Gerkens na kon Anderlecht doelman Gordon amper bedreigen. In de extra tijd maakte Sinclair de afstraffing voor Anderlecht compleet na opnieuw slecht verdedigen. Nul tegen drie. Nul op zes. En de volgende tegenstander heet PSG, dat Bayern Munchen overklaste met 3-0. In Brussel bibberen ze nu al voor Neymar en co.

Foto: EPA-EFE

Foto: Isosport