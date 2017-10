Napoli botst op alweer sterke De Bruyne en Manchester City, Mertens mist penalty voor bezoekers

In Italië gaat het vlot voor Napoli maar in de Champions League liepen Dries Mertens en co dinsdag tegen hun tweede nederlaag in drie matchen aan. Kevin De Bruyne dirigeerde Manchester City naar een 2-1 overwinning.

De affiche in het Etihad Stadium werd aangekondigd als de clash tussen de twee best voetballende teams in Europa. De start van de wedstrijd gaf de aanwezige fans waar voor hun geld en al na 8 minuten werd er gescoord. Silva haalde na goed combinatiewerk de achterlijn en kreeg de bal bij Walker. Die schoot op Koulibaly, Sterling knalde de rebound tegen de netten: 1-0 voor de Citizens. Vijf minuten later stond het al 2-0. Het was Gabriel Jesus die de bal binnen tikte na een perfecte assist van De Bruyne.

De thuisploeg bleef dreigen terwijl Napoli het tempo moeilijk kon volgen. De Bruyne knalde halverwege de eerste helft op de lat met zijn ‘slechte’ linker. Iets later tikte Gabriel Jesus na wat geharrewar voor het Napolitaanse doel de bal voorbij Reina. Koulibaly stopte de bal echter op de lijn.

Na dik een uur kreeg Napoli een penalty na een trekfout van Walker. Mertens zette zich, net als in de Serie A, achter de bal maar Ederson redde de poging van onze landgenoot.

Napoli dus met een dubbele achterstand de rust in terwijl De Bruyne nog geel kreeg. Scheidsrechter Lahoz was het geklaag van onze landgenoot blijkbaar beu, De Bruyne ging achteraf woedend verhaal halen bij de vierde ref. Hij is namelijk geschorst voor de terugwedstrijd in Napels.

Even spanning

De Italianen kwamen na rust beter voor de dag, maar het was oppassen voor de vliegensvlugge counters van de thuisploeg. Insigne moest geblesseerd naar de kant maar die zag na een uur zijn club een uitstekende kans krijgen. Hamsik trapte echter op het lichaam van Stones, het appel voor hands werd (terecht) weggewuifd door de scheidsrechter.

Niet veel later ging de bal opnieuw op de stip voor Napoli, na een duidelijke fout van Fernandinho op Ghoulam. Deze keer geen Mertens maar Diawara achter de bal en de jonge middenvelder faalde niet: 2-1. De spanning was even terug maar de beste kansjes waren eigenlijk nog voor de thuisploeg. Jesus zag een goal afgekeurd worden voor buitenspel en De Bruyne knalde vanuit een scherpe hoek op Reina.

City blijft zo leider in Groep F met 9 op 9. Napoli krijgt het knap lastig na een 3 op 9 na drie wedstrijden...