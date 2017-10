Anderlecht blijft met nul punten achter na nieuwe afgang: forfaitnederlaag tegen PSG

Anderlecht is bezig aan zijn slechtste Champions League-campagne ooit. De cijfers na 4 speeldagen zijn dramatisch, want RSCA kreeg nog maar eens een 5-0 pandoering van PSG. Hoe zullen de Brusselaars zich nu zondag presenteren voor de clash tegen Club Brugge na zo’n afstraffing? Blauw-zwart mag Kurzawa zelfs tot erelid promoveren, want met een hattrick duwde de PSG-linksback Anderlecht nog dieper in het moeras. Paars-wit is uitgeschakeld voor de volgende ronde van de Champions League, PSG is wel al zeker geplaatst.

Boe. PSG schrok op de avond van halloween toch één keer tegen Anderlecht en neen...het was niet van Teodorczyk, want die zat op de bank. De Parijzenaars trokken alleen bleek weg toen het na 20 minuten nog steeds 0-0 stond. Dat was hen echt nog niet overkomen in deze Champions League. In het Astridpark en tegen Bayern scoorden ze na 3 minuten, tegen Celtic na 19 minuten. Klein paars-wit feestje.

Speciale tactiek

Het betekende dat de opmerkelijke tactiek van Hein Vanhaezebrouck aanvankelijk naar behoren werkte. Zijn aanpak was niet zozeer speciaal omdat hij Boeckx, Spajic en Obradovic in de ploeg bracht, maar wel door de opvallende formatie: 4-2-4. De Brusselaars voetbalden dus zonder spits, maar het kwartet Onyekuru, Hanni, Gerkens en Dendoncker (!) moest erg hoog druk zetten. Niet zozeer om zelf kansen af te dwingen, maar wel om PSG te verhinderen hun superaanvallers te lanceren van achteren uit.

Dat lukte in eerste instantie redelijk, want Mbappé - hij speelde toch -, Cavani en Neymar doken zelden in de rug van de defensie. Vanhaezebrouck was precies Robert Langdon die in Parijs op zoek ging naar de (Da Vinci) Code om PSG te kraken. Alleen laat de thuisploeg zich nu ook niet zo makkelijk in de luren leggen.

Hun antwoord was de korte combinatie en bij elke ritmeverandering moest RSCA toch naar adem happen. Boeckx stopte in eerste instantie nog pogingen van Draxler en Neymar, maar toen Mbappé Marco Verratti op een geniale manier vrijspeelde, krulde de Italiaan het leer heerlijk tegen de touwen. Paars-wit feestje voorbij en tactiek naar de verdoemenis.

Foto: Photo News

Want opeens was het Franse beest los. Op de tribunes hadden we net gezegd dat Neymar nooit een Messi zou worden omdat hij net te zelfzuchtig is, te veel forceert en zichzelf zo vaak vastloopt. We moesten onze woorden even inslikken. Met één sprint schudde de man van 222 miljoen Kums van zich af en zijn zwiepende schot vond de netten. Vlak voor de rust en paars-wit was comateus.

Want offensief hadden de bezoekers uiteraard weinig in de pap te brokken. Onyekuru liep wel, maar nam vaak de verkeerde beslissing en het eerste Belgische schot richting doel van Trebel kwam er maar na 39 minuten. Tot overmaat van ramp viel Uros Spajic opnieuw geblesseerd uit na een botsing met Kums toen het weer alle hens aan dek was.

Foto: AFP

Hoofd al bij Club

Na de pauze moest Anderlecht dus al denken aan de topper van zondag tegen Club Brugge. Daarbij moesten ze een monsterscore absoluut vermijden, want dat kon hun vertrouwen en het geloof in eigen kunnen helemaal kelderen met het oog op de competitietopper. De ingevallen Teo schopte Neymar nog eens onderuit - staat mooi op zijn cv - maar Kurzawa bleek een grote fan van Club. Met een zuivere hattrick in 26 minuten dreef hij de score nog op tot 0-5 en zo duwde hij Anderlecht dieper in het moeras.

PSG is nu al gekwalificeerd voor de 1/8ste finales, maar Anderlecht zit in deze poule aan 0 punten, o goals en 15 tegentreffers. Dit moet de slechtste Champions League-campagne ooit zijn na 4 speeldagen. Vanhaezebrouck heeft dus heel veel oplapwerk voor zondag. Niet alleen fysiek, maar vooral mentaal. De (Da Vinci) Code heeft Hein nog niet gevonden. Paars-wit eindigde met een treurmars.

Foto: Photo News