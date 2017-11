Napoli slachtoffer van bijzonder efficiënt Manchester City en zo goed als uitgeschakeld in Champions League

Dries Mertens en Napoli moesten eigenlijk winnen tegen Manchester City om de groepsfase van de Champions League te overleven. De Partenopei speelden opnieuw een puike partij maar lieten net teveel kansen liggen tegen de efficiënte Citizens. Kevin De Bruyne en co wonnen uiteindelijk met 2-4 en zijn na vier speeldagen al zeker van kwalificatie voor de achtste finales van het kampioenenbal.

Napoli begon gemotiveerd aan de partij in een vol San Paolo maar City was klaar voor de hoge pressing van de thuisploeg. Mertens en zijn maatje Lorenzo Insigne waren in de beginfase gesels voor de bezoekende defensie maar op grote kansen was het even wachten. Tot onze landgenoot Insigne vond met een geniale assist met de buitenkant van de voet. De Italiaan twijfelde niet en zette de verdiende 1-0 op het bord.

De thuisploeg ging nog even door op zijn elan maar zag dan linksback Faouzi Ghoulam geblesseerd uitvallen. Napoli leek even van zijn melk en op het halfuur was daar plots City. Na een korte corner via De Bruyne en Gündogan knikte Otamendi de 1-1 binnen. Niet veel later was Otamendi daar opnieuw. De verdediger raakte de bal echter slecht en in de rebound kopte zijn collega John Stones op de lat.

Foto: Photo News

Napoli faalt, City scoort

Meteen na de pauze kreeg Napoli een serieuze dreun te verwerken. Stones kopte deze keer wel raak en zette Man City zo op een 1-2 voorsprong. Mertens en Insigne probeerden echter weer wat schwung te brengen in het spel van de thuisploeg en op het uur kreeg Napoli een penalty na een al bij al lichte fout van Leroy Sané op Raul Albiol. Geen Mertens achter de bal, wel Jorginho. De Italiaanse Braziliaan bleef kalm en maakt er 2-2 van.

Enkele minuten later pakte Mertens opnieuw uit met een heerlijke pass. José Callejon stond oog in oog met Ederson maar trapte de reuzekans over doel. Aan de overkant profiteerde City optimaal. Sergio Agüero rondde een vliegensvlugge counter perfect af: 2-3. Meteen zijn 178e doelpunt voor de Citizens, waarmee hij nu clubtopscorer is. In het slot maakte Raheem Sterling er zelfs nog 2-4 van, op aangeven van wie anders dan De Bruyne.

In de stand in Groep F leidt City met het maximum van 12 punten. Daarmee zijn ze zeker van de achtste finales. Shakhtar won van Feyenoord en is nu tweede met 9 punten. Napoli is met amper 3 punten zo goed als uitgeschakeld. Feyenoord verzamelde nog geen enkel punt.