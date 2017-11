Benfica kan ook zonder Svilar niet winnen maar iedereen spreekt na de match over de doelman van CSKA

Ook na vijf speeldagen in de groepsfase van de Champions League blijft Benfica puntenloos. De Portugese topclub ging woensdag met 2-0 onderuit op het veld van CSKA Moskou. Na afloop had iedereen het dan ook over CSKA-doelman Igor Akinfeev.

Geen Mile Svilar in doel bij Benfica. De Servische Belg kampt al een tijdje met de griep en zat dus ook niet in de selectie bij de Portugezen. Benfica moest winnen om nog een waterkans te maken op Europese overwintering in het kampioenenbal maar keek al na dertien minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Bribas Natcho vond Georgi Schennikov en die faalde niet oog in oog met doelman Bruno Varela.

Benfica probeerde wel en kreeg een uitstekende kans via Jonas, maar een tweede doelpunt in deze groepsfase kwam er niet. De Portugezen deden na rust wel de netten trillen maar spijtig genoeg aan de verkeerde kant. Verdediger Jardel klopte zijn eigen doelman na een pass van Vitinho: 2-0. Jonas kreeg daarna nog een kansje maar het is niet het jaar van Benfica.

CSKA kon dus juichen en doet met negen punten volop mee voor kwalificatie voor de achtste finales. Er verscheen ook een brede glimlach op het gezicht van Akinfeev. De Rus hield voor het eerst in 46 Champions League-wedstrijden nog eens de nul. De laatste keer dateerde al van 1 november 2006, toen CSKA 0-0 gelijk speelde tegen Arsenal.