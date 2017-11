Grote missers Teodorczyk nekken Anderlecht tegen efficiënt Bayern, sterke prestatie levert niets op

Het heeft niet mogen zijn voor Anderlecht. Paars-wit speelde met lef een sterke partij tegen Bayern München, maar bleef voor de vijfde keer in deze Champions League met niets achter. Der Rekordmeister sloeg in de tweede helft tweemaal toe op het gepaste moment en won met 1-2. Anderlecht behoudt nu nog een waterkansje op de derde plaats en een bijhorend Europa League-ticket, maar dan moet het winnen met drie goals verschil in Celtic op de slotspeeldag...

Anderlecht wist waar het vanavond aan begon: verliezen in eigen huis tegen Bayern München betekende zoveel als geen Europees voetbal meer na de winterstop. Dan was de derde plaats in de groep een utopie, door de pijnlijke 0-3 overwinning van Celtic Glasgow in het Astridpark eind september.

Een puntje dan, tegen Der Rekordmeister, daar zouden Hein Vanhaezebrouck en Anderlecht zeker voor tekenen. Paars-wit rekende daarvoor weer op Lukasz Teodorczyk in de spits. De Pool kreeg wat extra vakantie om zijn hoofd leeg te maken en keerde terug in de basis. In het tactische plannetje van Hein Vanhaezebrouck was geen ruimte voor Onyekuru, die begon op de bank.

“Ik heb gekozen voor durf”, zo lichtte Hein Vanhaezebrouck zijn tactische keuzes voor de aftrap toe. En dat bleek meteen van bij het eerste fluitsignaal, want Anderlecht voetbalde vrank en vrij tegen Bayern München, de ongenaakbare leider in de Bundesliga. Teodorczyk toonde al vroeg tekenen van beterschap na zijn rampzalige vorm van de voorbije weken. De Pool werd na zeven minuten knap alleen voor Ulreich gezet door Hanni, maar oog in oog met de doelman van Bayern faalde Teo: Ulreich redde de meubelen met een voetreflex.

Geen ramp, Anderlecht kon zich optrekken aan de goede beginfase. Maar toen Teodorczyk na een halfuur spelen twee gigantische kansen vakkundig kans de nek omwrong, wisten de fans in het Astridpark al genoeg: “Als je de eigen kansen niet afwerkt...” Eerst duwde hij de bal naast het doel van de doublure van Manuel Neuer, zeven minuten voor rust stond Ulreich alweer in de weg. Een spits in bloedvorm werkt minstens één van deze kansen af.

Foto: Photo News

En nog was de eerste helft niet afgelopen, want vijf minuten voor rust schreeuwde het Astridpark om een penalty na een duwfout op Pieter Gerkens in de zestien. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor zag geen graten in de bodycheck op de tengere Gerkens en legde de bal niet op de stip. Discutabele beslissing, maar halfweg stond het wel nog steeds 0-0. Anderlecht met een goed, maar toch ook wrang gevoel richting de kleedkamers.

Deksel op de neus

Foto: Photo News

En wat iedereen vreesde, kwam ook vroeg in de tweede helft uit. De eerste echte kans voor Bayern München, en meteen trilden de netten van Matz Sels. Via James en Tolisso counterde Bayern razendsnel, Deschacht was Lewandowski aan de tweede paal vergeten en die Pool werkte wél af: 0-1 voor Bayern na 51 minuten, getekend een grijze Robert Lewandowski. Geen één zonder twee, dus wilde de machine Bayern snel doordrukken. Anderlecht kreeg het moeilijk, maar een tweede Duitse goal viel niet...

Foto: Photo News

… integendeel. Net op een moeilijk moment, rechtte Anderlecht de rug. Teodorczyk won goed een kopbalduel in de zestien na een hoge bal van Deschacht, Hanni knalde onder Ulreich de levensbelangrijke 1-1 binnen. Levensbelangrijk, vooral omdat PSG op datzelfde moment Celtic aan het oppeuzelen was. In het Parc des Princes zou het uiteindelijk 7-1 worden.

Hemel naar de hel

Die uitslag maakte echter weinig uit als Anderlecht opnieuw zou verliezen in eigen huis. Vanhaezebrouck pokerde en haalde een sterke Pieter Gerkens naar de kant voor de aalvlugge Henry Onyekuru, doelpuntenmaker Sofiane Hanni werd naar de kant gehaald voor Massimo Bruno. Wat meer snelheid voor de omschakeling, want de ruimtes werden steeds groter.

Anderlecht haalde daar geen voordeel uit, Bayern München wel. Joshua Kimmich kreeg te veel tijd voor een (prima) voorzet op rechts, Corentin Tolisso werkte genadeloos af met het hoofd: 1-2 voor Bayern München met nog 13 minuten op de klok. Van de hemel naar de hel in tien minuten tijd.

Foto: AFP

Een tweede paars-witte goal was nu een must, maar die viel niet meer in Brussel. Al trapte Hamdi Harbaoui in het absolute slot nog wel de bal in doel, maar de Tunesiër werd terecht afgekeurd voor offside. Zonde, want Anderlecht blijft voor de vijfde match op rij achter met 0 punten in deze Champions League. Het behoudt wel een waterkansje op de derde plaats in de groep, maar dan moet het winnen met drie goals verschil op bezoek bij Celtic op de slotspeeldag...