Recordgoal Eden Hazard bezorgt Chelsea Europese overwintering in Champions League

Chelsea heeft zich bij de laatste zestien geschaard in de Champions League. Het won op het veld van Qarabag met 0-4, mede dankzij een sterke Eden Hazard. Die opende in de eerste helft de score vanop de stip, zijn achtste doelpunt ooit in de Champions League. Hazard is daarmee Belgisch topschutter aller tijden op het kampioenenbal. Hij had ook een voetje in de 0-2, met een hakje zette Hazard Willian op weg naar doel. In de tweede helft stoomde Chelsea nog door naar 0-4 in Azerbeidzjan.

Antonio Conte verraste met zijn opstelling in de Champions League, want Eden Hazard mocht alleen in de spits opdraven in Azerbeidzjan. Alvaro Morata kreeg rust, Michy Batshuayi herstelt van een voetblessure. Qarabag begon niet onaardig aan de wedstrijd, maare Chelsea had al aan de rust zijn schaapjes op het droge. Hazard zette een penalty om na een fout van Sadjgov op Willian. Dat leverde de aanvoerder van Qarabag overigens ook een rode kaart op na 21 minuten. Hazard faalde dus niet, en maakte zijn achtste doelpunt in deze Champions League. Nooit deed een Belg beter, Wesley Sonck en Dries Mertens hebben elk 7 treffers achter hun naam.

8 - @hazardeden10 scored his 8th Champions League goal, more than any other Belgian player. Devil. pic.twitter.com/lDeiUUxmam — OptaJohan (@OptaJohan) November 22, 2017

1 - Eden Hazard has both scored and assisted in a single Champions League game for the first time in his career. Schemer. pic.twitter.com/6qVnSRP0NR — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2017

Een kwartier na de 0-1 bediende Hazard Willian voor de 0-2 met een knap hapje, dat was meteen ook de ruststand. In een overbodige tweede helft zetten Fabregas, opnieuw op penalty, en Willian de 0-4 eindstand op het bord.

In dezelfde groep ontvangt Atletico Madrid later op de avond AS Roma. Chelsea (10 punten) voert de stand aan en is dus al zeker van minstens de tweede plaats. AS Roma staat tweede met 8 punten, twee meer dan Atlético Madrid. Als de Italianen in Madrid dus minstens een punt pakken, overwinteren ze in de Champions League. Qarabag sluit de rij met 2 punten.