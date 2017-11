Besiktas overwintert voor het eerst in Champions League

Besiktas heeft zich dinsdag voor het eerst geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Turkse ploeg speelde 1-1 gelijk tegen Porto. Dat was voldoende om te mogen overwinteren in de hoogste Europese competitie.

Porto kwam in de Turkse heksenketel in Istanboel nog wel op voorsprong. De Braziliaan Felipe bracht de Portugezen in de 29e minuut aan de leiding. Vlak voor rust tekende Talisca voor de gelijkmaker. Monaco en Leipzig spelen dinsdagavond de tweede wedstrijd in groep G. Besiktas gaat met 11 punten aan de leiding, voor Porto (7), Leipzig (4) en Monaco (2).