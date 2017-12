Napoli baalt: Mertens en co verliezen van Feyenoord en liggen uit de Champions League

Het kondigde zich vooraf al aan als een uiterst moeilijke opdracht. Wilde Napoli naar de volgende ronde in de Champions League, moest het zelf winnen van Feyenoord en hopen dat het B-elftal van Manchester City in het verre Oekraïne Shakhtar Donetsk een hak kon zetten. Bij het eerste deel van het plan liep het echter al mis: Mertens en co verloren in Rotterdam met 2-1.

Hun lot hadden de Napolitanen niet meer in eigen handen. Zelf winnen was niet per se voldoende om te overwinteren in de Champions League. Maar Napoli, dat de geblesseerde Insigne moest missen, wilde zichzelf niets te verwijten hebben en startte voortvarende aan de partij. De eerste minuut was amper gepasseerd of het stond al 0-1. Piotr Zielinski kon na wat geharrewar voor doel de openingsgoal binnenknallen.

Foto: Photo News

Mertens raakt niet voorbij Vermeer. Foto: Photo News

Napoli wilde snel zijn schaapjes op het droge hebben en duwde door. Mertens probeerde het met een lob, Feyenoord kreeg het ook enkele keren warm op een hoekschop. De Nederlanders kwamen er moeilijk uit in de eerste twintig minuten en haalden opgelucht adem toen doelman Vermeer een grote kans voor Mertens stopte. De Rode Duivel kon alleen op doel af, maar scoorde niet.

Ommezwaai

En die misser kwam Napoli duur te staan. Feyenoord krabbelde recht en dreigde een eerste keer via Toornstra. Op dat moment kwam Manchester City op achterstand in Oekraïne en dat moeten ze bij de Italianen vernomen hebben. Napoli was even van slag en slikte prompt de gelijkmaker. Berghuis dolde met Hysaj en zette voor. Albiol kon net bij de bal, Jorgensen wel en hij knikte de 1-1 mooi in doel. Dat was meteen de ruststand, ook al had Napoli misschien een strafschop moeten krijgen voor een fout op Callejon. Ondertussen stond Shakhtar al 2-0 voor tegen Manchester City, een schijnbaar onmogelijke opdracht voor Mertens en co.

Jorgensen knikt de 1-1 binnen. Foto: EPA-EFE

Napoli moest met de moes der wanhoop op zoek naar de zege, maar na de pauze verliep het allemaal toch wat stroever. Grote kansen waren er niet meteen in de tweede helft, de bezoekers probeerden het dan maar verschillende keren vanop afstand. Zonder succes weliswaar.

Vilhena rood

Feyenoord hield al bij al makkelijk stand in de tweede helft, het furieus aan de match gestarte Napoli toonde een heel ander gelaat na de pauze. Het geloof was weg, de Kuip geloofde steeds meer in een stunt. Tonny Vilhena leek die droom te doorprikken, toen hij met een overbodige en stevige fout zijn tweede geel pakte. Maar Feyenoord, dat nog geen enkel punt pakte, had er veel meer zin in dan zijn tegenstander. In de blessuretijd gaf invaller St. Juste Napoli de ultieme doodsteek. Tussen vijf man kon hij de 2-1 binnenkoppen. Feyenoord sluit zijn Europese jaar zo toch nog in stijl af, Napoli moet naar de Europa League.