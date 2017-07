Oostende scoort twee keer bij Europees debuut maar verliest na spektakelmatch in Marseille

KV Oostende is er niet in geslaagd om zijn Europese debuut te vieren met een overwinning maar de Belgische kustjongens konden Marseille wel verlaten met de borst vooruit na een heuse spektakelmatch. De bezoekers scoorden zelf twee keer maar moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in het grote l’OM dat kon rekenen op nieuwkomer Germain die een hattrick scoorde. De spectaculaire heenwedstrijd van de derde voorronde in de Europa League eindigde na heel wat kansen over-en-weer uiteindelijk in een 4-2-nederlaag voor KVO. Volgende week donderdag volgt de terugwedstrijd in Oostende.

Ook AA Gent kwam vanavond in actie tegen het Oostenrijkse Altach, bekijk hier hun resultaat!

KV Oostende begon zijn eerste Europese wedstrijd met het elftal dat twee maanden geleden de kwalificatie afdwong, waardoor Tomasevic achterin naast Rozehnal speelde en Akpala in de spits postvatte. Enkel nieuwkomer Rezaian kreeg een plekje in de basiself, aanwinsten Lombaerts en Zivkovic begonnen zo op de bank en El Ghanassy moest zelfs van in de tribune toekijken.

Desastreuze start

Het Oostendse sprookje begon in mineur met een vroege achterstand. Thauvin gooide de bal vanop zijn flank voor doel, waar Germain kwam inlopen en simpel kon verlengen in de verste hoek: 1-0.

Foto: Photo News

KV Oostende stond zo na amper vijf minuten al voor een loodzware opdracht: tegenscoren. De jongens van Vanderhaeghe waren duidelijk onder de indruk en kreunden onder het helse tempo van de thuisploeg, dat duidelijk enkele niveautjes hoger speelde. Toen l’OM even de voet van het gaspedaal lichtte, vond Oostende echter de ruimte en iets voor het halfuur werden ze geholpen door Thauvin: die kon immers zijn handen niet van Tomasevic houden bij een inswingende vrije trap en de scheidsrechter wees resoluut naar de stip. Kapitein Siani bleef ijzig koel in een tot de nok gevuld Stade Velodrome: Mandanda ging naar de linkerhoek maar Siani schoot naar rechts: 1- en het kleine Oostende scoorde zwoaar tegen het grote Marseille!

Lang konden de bezoekende supporters echter niet genieten: amper vijf minuten later kwam l’OM weer op voorsprong. Een verre voorzet bereikte Germain, die moederziel alleen mocht uithalen. Proto verweerde eerst nog met een beenveeg maar was niet bestand tegen de herneming van de aanstormende Sanson: 2-1...

Oostende vocht voor elke bal en weerde zich als een leeuw in een kooi maar moest toch gaan rusten met die kleine achterstand.

Foto: Photo News

Tweede doelpunt voor Oostende, maar...

Het eerste gevaar na rust was opnieuw voor de thuisploeg maar deze keer kon Proto zijn ploeg wel behoeden voor een nog grotere achterstand. Een verre bal bereikte Germain in de zestien, die meteen potsierlijk klaar legde voor de aanstromende Payet maar die besloot op Proto.

De bezoekers vatten moed en versierden al snel drie grote kansen: eerst knalde Ramin van dichtbij een half metertje over, enkele minuten later vond Milic de vrijstaande Rezaeian aan de tweede paal, maar ook de Iraniër werkte het leer over het doel. En ook Musona kon Mandanda net niet verschalken: de Franse doelman devieerde zijn bal op het dak van zijn kooi. Oostende morste met zijn kansen en dat deden de Fransen niet. Net voor het uur vond Thauvin zijn nieuwe maatje blindelings en Germain schoot ijzig efficiënt de 3-1 tegen de touwen...

Het was even pompen of verzuipen voor Oostende maar Proto was bij de pinken bij een vrije trap van Payet. De bezoekers trokken zich echter niet terug en gingen op zoek naar een tweede treffer. En dat loonde! Toen Musona met een hoge bal werd diep gestuurd twijfelde doelman Mandanda, waardoor de spits met een heerlijke boogbal over Mandanda kon scoren: 3-2!

Foto: Photo News

De hoop groeide bij KVO maar dat was buiten Valère Germain gerekend. De nieuwkomer ontpopte zich tot de boeman van Oostende door tien minuten voor tijd een derde keer te scoren: 4-2. Germain kreeg nog een staande ovatie maar gescoord werd er niet meer. Musona trof nog wel de netten maar zijn goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Zo wordt de terugwedstrijd van volgende week donderdag in Oostende toch nog een aartsmoeilijke opgave. Wie de derde voorronde wint, plaatst zich voor de Play-offs van de Europa League. Wie dan over twee wedstrijden de beste is, plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.