Cyriel Dessers helpt Utrecht aan stunt tegen Zenit in de Europa League

Cyriel Dessers en FC Utrecht hebben Zenit St Petersburg met 1-0 naar huis gestuurd in de laatste voorronde van de Europa League. De Nederlanders waren de betere ploeg in eigen huis, maar lieten lange tijd na om te scoren. Tot Cyriel Dessers dertien minuten voor kopte op Zenit-doelman Lunev, in de herneming legde Dessers’ spitsbroeder Zakaria Labyad de 1-0 eindstand vast.

In de eerste helft had Cyriel Dessers de score al moeten openen tegen de ex-club van Nicolas Lombaerts en Axel Witsel, in de 28e minuut kreeg hij de bal in twee tijden niet voorbij de Russische doelman. Eerst ging Lunev goed plat op het schot van Dessers met rechts, vooral in de herneming had Dessers moeten scoren met links...

Volgende week donderdag staat de terugmatch op het programma in Rusland, de winnaar over twee wedstrijden heen plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League. De wedstrijd ging uitzonderlijk al op woensdag door, omdat Utrecht in Europa niet gelijktijdig met Ajax mag spelen. De Amsterdammers spelen donderdag tegen Rosenborg. Voor de wedstrijd werd Dafne Schippers, die afkomstig is uit Utrecht en vorige week in Londen wereldkampioene werd op de 200 meter, uitgebreid gehuldigd.