Zulte Waregem keihard met de neus op de feiten gedrukt door Balotelli en co

Zulte Waregem heeft niet kunnen stunten in zijn eerste Europa League-wedstrijd. De enige Belgische deelnemer in deze groepsfase verloor in eigen huis met 1-5 van Nice. De Fransen waren vooral voor de rust een maatje te groot en scoorden op twaalf minuten tijd driemaal. Meteen na de rust scoorde Zulte Waregem de aansluitingstreffer, in een knappe tweede helft liet Essevee na helemaal terug in de match te komen. Na een vierde goal van Nice was de strijd gestreden, zo begint Zulte Waregem het Europees avontuur met een zure nederlaag.

Voor de wedstrijd verklaarde coach Francky Dury dat Zulte Waregem in eigen huis graag zijn eigen spel wilde spelen.“Nice ziet graag de bal, maar wij ook. We gaan proberen ons spel te spelen en onze identiteit te bewaren. Er komt zeker geen vijfmansverdediging”, hintte hij naar Anderlecht op Bayern eerder deze week. In de basiself had Dury wel geen plaats voor Sander Coopman, Aaron Leya Iseka kreeg de voorkeur. Bij Nice stond Mario Balotelli zoals verwacht in de basis, Plea en Saint-Maximin speelden in steun.

De Franse nummer drie duwde Zulte Waregem meteen met de rug tegen de muur, al na vier minuten moest Timothy Derijck alert zijn na een lage voorzet vanop de rechterflank. De rots van Waregem achterin haalde de bal van Souquet weg voor de neus van Balotelli. Meteen een eerste waarschuwing dus, maar Nice kon niet meteen voortborduren op de vroege kans. Nee, het was Zulte Waregem dat daarna de grote kansen opstapelde. Tweemaal via de voet van Peter Olayinka, maar tweemaal zweefde doelman Cardinale de bal mooi uit de netten.

Dante scoort een derde

Spijtig voor Zulte Waregem, dat zeker een goaltje had verdiend, maar daarna duwde Nice een kwartier lang het gaspedaal in. Eerst kwam de Franse kustploeg met een gelukje op voorsprong, toen Pléa via het been van Michael Heylen de 0-1 op het bord trapte, drie minuten later knalde diezelfde Pléa van dichtbij de 0-2 op het bord. Een domper op de feestvreugde van de thuisaanhang, maar Zulte Waregem bleef wel goed voetballen. Een te verraste De Pauw liet de 1-2 liggen, nog voor het halfuur strafte Dante (ex-Standard) een foutje van De Sart op corner af en duwde de 0-3 ruststand binnen.

Onbegrijpelijk géén rood

Zulte Waregem kwam wel enthousiast uit de kleedkamers, en dat leidde al na één minuut tot de 1-3 aansluitingstreffer van Aaron Leya Iseka. Cordaro stuurde Olayinka diep, die bleef iets te lang bij de bal maar Iseka toonde zich wel trefzeker. Essevee kreeg hernieuwde moed, maar een tweede doelpunt bleef uit. Al had Nice altijd met tien man moeten vallen toen Saint-Maximin de doorgebroken Kaya als laatste man onderuit schoffelde aan de rand van de zestien. De scheidsrechter hield het onbegrijpelijk op een gele kaart.

De grootste kans op de 2-3 kwam nog via Nil De Pauw, maar die trapte de bal via het scheenbeen over het bijna-lege doel. Pijnlijke misser, en vervolgens sloot Zulte Waregem de wedstrijd op pijnlijke 1-5 cijfers af. Saint-Maximin — die op dat moment al had moeten douchen — trapte overhoeks de 1-4 binnen, na 73 minuten legde Super Mario Balotelli himself de 1-5 eindstand vast.

Zo begint Zulte Waregem zijn Europa League-avontuur met 0 punten. Ondanks enkele goede momenten gaf Essevee toch te veel ruimte weg tegen een sterker Nice. In de andere wedstrijd van groep K won Lazio Roma op het veld van Vitesse. Zo zijn Nice en Lazio uiteraard de eerste leiders.

