Zulte Waregem kan het toch in Europa League en pakt zege tegen Vitesse (al speelde de scheidsrechter een hoofdrol)

Het leek bijna ‘Mission Impossible’ voor Zulte Waregem in de Europa League, maar na donderdag heeft Essevee weer wat hoop op Europese overwintering. De troepen van Francky Dury gingen met 0-2 winnen in Arnhem tegen Vitesse en doen nog mee voor de tweede plek. Al speelde vooral scheidsrechter Yevhen Aranovskiy een hoofdrol.

De eerste kans van de wedstrijd was meteen raak voor de bezoekers in de overdekte GelreDome. Baudry zette zijn hoofd tegen een verre hoekschop en in het geharrewar ging de bal via de voet van Dabo over doelman Pasveer binnen: 0-1. Zulte Waregem speelde flitsend en Vitesse zag af. Op het kwartier stond het bijna 0-2 maar een heerlijke vrije trap van Kaya spatte uiteen op de paal. Aan de overkant gaf Madu de thuisploeg bijna de gelijkmaker cadeau door een te korte terugspeelbal. Bostyn was echter bij de pinken en kon het leer net voor Castaignos wegtrappen.

Dan was het eerste moment van scheidsrechter Aranovskiy aangebroken. De fauw tackelde Mount in de zestien en Vitesse claimde terecht een penalty. De Oekraïner gaf de aanvaller echter een gele kaart voor een schwalbe. Enkele minuten later was Aranovskiy daar opnieuw. Madu maakte een lichte fout op Kashica en kreeg zijn tweede gele kaart. Essevee nog 70 minuten met tien. Vitesse ging vol in de aanval en Bostyn moest redding brengen op een poging van Kashica. Mount raakte daarna de lat met een listige lob en opnieuw Kashica zette Bostyn aan het werk met een verrassende kopbal.

Kaya doet het

Na de pauze duwde Vitesse het gaspedaal aanvankelijk nog harder in en Zulte Waregem moest zwoegen om zijn voorsprong te behouden. Dan keek ook Büttner (ex-Anderlecht) tegen zijn tweede gele kaart aan na een elleboogstoot aan Coopman. Tien tegen tien dus. Meteen het signaal voor de bezoekers om nog eens een kans bij elkaar te voetballen, maar Walsh knikte naast. Vitesse scoorde wel maar dat feestje ging niet door. Mount trapte de bal voorbij Bostyn via Bruns, maar die stond buitenspel.

Vitesse wilde koste wat het kost een nederlaag vermijden maar liep in de 68e minuut tegen een sublieme counter op. Coopman bediende Kaya, die negen jaar bij Vitesse speelde, en die deed de netten trillen met een afgemeten knal in de hoek: 0-2. Meteen daarna scoorde de thuisploeg de aansluitingstreffer maar opnieuw werd die afgekeurd. Aranovskiy had een duwfout gezien van Mount, opnieuw een twijfelachtige beslissing van de ref. Daarna kon Vitesse geen vuist meer maken. De krampen bij De fauw waren exemplarisch voor de inzet van Essevee.

In de stand telt Zulte Waregem vier punten na vier wedstrijden. Nice verloor met 1-0 van Lazio en telt zes punten. Vitesse is laatste met één punt, Lazio is zeker van kwalificatie met 12 punten.