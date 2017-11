Zulte Waregem Europees uitgeschakeld door Nice, dat kon teren op flitsen van “Super Mario” Balotelli

Zulte Waregem heeft in Nice op de vijfde speeldag in groep K van de Europa League niet kunnen stunten. Mario Balotelli had er nog eens zin in en maakte het verschil. De Italiaan scoorde twee keer in de eerste helft, na rust versierde een veel beter Essevee wel kansen maar verder dan de (knappe) aansluitingstreffer van Hamalainen kwam het niet. In het slot werd het zelfs nog 3-1. Zulte Waregem is daarmee Europees uitgeschakeld met enkel nog een wedstrijd tegen Lazio als afsluiter van de groepsfase.

Onder meer De Mets, Olayinka en Derijck waren geblesseerd bij Zulte Waregem, Madu was er wegens een schorsing niet bij en Onur Kaya was wegens familiale redenen thuisgebleven. Francky Dury startte daarom met Kastanos in de basis in plaats van De Sart. Bostyn kreeg Heylen, Walsh en Baudry voor zich, aanvoerder De fauw en Hamalainen namen de flanken voor hun rekening. Op het middenveld stonden naast Kastanos ook Coopman en Doumbia, voorin vonden we Leya Iseka en De Pauw terug.

Rampzalige start

Bij de in de eigen competitie krasselende thuisploeg begon Wesley Sneijder op de bank, sterspeler Mario Balotelli en aanvoerder Dante (ex-Standard en -Charleroi) stonden wel aan de aftrap. En dat had Essevee al snel geweten: Super Mario profiteerde van een aarzeling in de bezoekende defensie en werd door doelman Bostyn onderuit geschoffeld in de zestien. Strafschop en het Italiaanse enfant terrible zette die zelf feilloos om: 1-0 na amper vijf minuten...

Foto: AFP

Zulte Waregem had het lastig en ontsnapte daarna nog een paar keer aan de 2-0 via opnieuw Balotelli en Werner. Net toen de Franse storm leek te gaan liggen, toonde die andere uitblinker Jean-Michel Seri zich met een schitterende steekbal. Uiteindelijk was het weer Balotelli (nog altijd maar 27 jaar!) die voor doel opdook om binnen te schieten: 2-0.

Foto: AFP

Zulte Waregem kreeg via Leya Iseka, Hamalainen en Kastanos wel enkele kleine kansjes, maar echt gevaarlijk werd het nooit voor de doelman Benitez.

Foto: BELGA

Dury greep in tijdens de rust en wisselde Kastanos voor De Sart. De bezoekers trokken met de moed der wanhoop op zoek naar de aansluitingstreffer.

Knappe aansluitingstreffer

Zulte Waregem kreeg ook de bal maar scoren was nog iets anders… Iseka bleef de gevaarlijkste bezoeker: Eerst kon alleen op de doelman af na een goede pas van Coopman maar speelde hij de bal te ver voor zich uit. Even later dwong hij de doelman tot een dubbele save: eerst met een schot in de korte hoek en in de rebound was er een ware kattensprong van Benitez nodig om de bal vanonder de lat te duwen.

Zulte Waregem was nu baas, terwijl Nice helemaal wegzakte en toonde waarom het momenteel pas zeventiende (!) staat in de Franse Ligue 1. Hamalainen werd eerst nog twee keer afgeblokt maar scoorde in de 79e minuut dan toch de oververdiende aansluitingstreffer: de Deen ramde de bal op vrije trap vanop 30 meter met een streep onder de lat: 2-1.

Foto: BELGA

Balotelli werd nog naar de kant gehaald om de voorsprong te verdedigen. De bezoekers zetten alles op alles maar botsten in de 86e minuut op een fatale tegenstoot. Invaller Tameze rukte op, sneed door de verdediging en knalde in de winkelhaak: 3-1.

Europees uitgeschakeld

Door deze nederlaag is de Europese uitschakeling een feit. In de andere wedstrijd in Groep K speelde Lazio 1-1 gelijk tegen Vitesse. Zulte Waregem houdt de Nderlanders zo nog wel achter zich maar kan Nice en Lazio mathematisch niet meer bijbenen en enkel de beste twee stoten door naar de volgende ronde.

Nice opende de groepsfase in september met een 1-5 zege in het Regenboogstadion. Na ook nog een nederlaag tegen Lazio (2-0) leek Essevee al snel een vogel voor de kat in deze groepsfase, maar de vier op zes tegen Vitesse (1-1 thuis en 0-2 in Nederland) deed de hoop aan de Gaverbeek toch weer oplaaien. Vergeefs.

In de Europa League wist Essevee zich nooit eerder voor de tweede ronde te kwalificeren, in de toenmalige UEFA Cup lukte dat in het seizoen 2006-2007 wel dankzij zeges tegen Austria Wenen en Sparta Praag. In Arnhem zorgde Essevee drie weken geleden wel voor de eerste Belgische zege dit seizoen in Europa, zelfs met de voorrondes meegerekend. Met één zege op de teller staat de Belgische coëfficiënt in dit Europese horrorseizoen op 1.800, wat ons land op de ranking voor dit seizoen niet verder brengt dan een 36e plaats en daarmee doet België slechter dan onder meer Liechtenstein (2.000). Ter vergelijking, vorig seizoen sprokkelden de Belgische clubs uitzonderlijk 12.500 punten...