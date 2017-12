Europees lukt het wel: Zulte Waregem doorbreekt negatieve spiraal met krappe zege tegen Lazio

Een geplaagd Zulte Waregem versloeg het Italiaanse Lazio met 3-2 op de zesde en laatste speeldag in Groep K van de Europa League. De Pauw en Heylen hadden de thuisploeg op een 2-0-voorsprong gebracht maar na enkele wissels maakten de bezoekers nog langszij. Leya Iseka zorgde echter alsnog voor een feestje aan de Gaverbeek. De Belgische bekerwinnaar was al uitgeschakeld en de Italianen waren al zeker van groepswinst maar Essevee tankte na een rampzalige novembermaand heel wat vertrouwen en kan met zeven punten (en een opgeheven hoofd) Europa verlaten.

In vergelijking met het elftal dat zondag met 0-1 van AA Gent verloor, verdrong Louis Bostyn Sammy Bossut in doel. Verder startten Kingsley Madu, Idrissa Doumbia en Nill De Pauw in de plaats van Brian Hamalainen, Julien De Sart en Ivan Saponjic. Bij Lazio Rome liet coach Simone Inzaghi heel wat sterkhouders thuis maar mocht Jordan Lukaku starten, de Rode Duivel kreeg dit seizoen in de competitie nog maar één basisplaats maar mocht zich dus nog eens bewijzen in eigen land en voor de ogen van bondscoach Roberto Martinez.

Het was een wedstrijd die er eigenlijk niet meer toe deed (de Belgische bekerwinnaar was al uitgeschakeld en Lazio was al zeker van groepswinst) en dat was er soms ook aan te zien. Zulte Waregem was voor eigen volk echter het meest gemotiveerd om na een rampzalige novembermaand weer aan te knopen met de zege en met opgeheven hoofd het Europese strijdtoneel te kunnen verlaten. Lazio-doelman Vargic werd meteen aan het werk gezet en bij de derde poging was het ook raak. De Pauw zette zijn achterhoofd tegen een voorzet van Kaya, een vreemde afwerking maar Vargic had er geen verhaal tegen en de thuisploeg stond zo al na zes minuten op voorsprong!



Essevee drukte de verdedelde B-ploeg van de Italianen achteruit maar vanuit het niets kreeg Crecco een enorme kans op de gelijkmaker maar hij trapte vlak voor doel naast de perfecte voorzet van Caicedo... Even later trapte Palombi van dichtbij raak maar hij werd terecht teruggefloten wegens buitenspel. Vlak voor rusten kwam Zulte Waregem nog bijna op 2-0 maar Walsh schoot recht in de handen van Vargic en toen de doelman de bal zomaar in de voeten van De Pauw gooide, was die te verrast om uit te halen. Het leer belandde uiteindelijk bij Madu, die voor de tweede keer in korte tijd een bal bijna het stadion uit joeg.

Dubbele wissel en dubbele voorsprong

Ondanks de verdiende voorsprong voerde Dury aan de rust een dubbele wissel door: De Sart en Hamalainen kwamen in de plaats van Doumbia en Madu.

Zulte Waregem controleerde de wedstrijd en de eerste kans van de tweede helft was voor de thuisploeg maar de kopbal van Baudry werd gestopt door Vargic. Via de razendsnelle Jordan Lukaku probeerde Lazio snel te counteren. Onze landgenoot verstuurde eerst een quasi perfecte bal naar Crecco, maar die maakte niets klaar vanavond, en even later botste hij zelf op een prima uitgekomen Bostyn. Op het uur verdubbelde Heylen echter de score: de verdediger gebruikte op hoekschop prima zijn lichaam en werkte met binnenkant voet de bal binnen: 2-0!

Italiaanse wissels lonen

Lang konden de thuissupporters echter niet genieten van de dubbele voorsprong. De inbreng van Felipe Anderson, Lucas Leiva en Wallace zorgden voor een kwaliteitsinjectie bij de bezoekers. Een lange voorzet van Lukaku werd door Lucas teruggekopt naar Caicedo, die de bal tegen de netten knikte: 2-1. Een kwartier voor affluiten kopte Palombi een hoekschop tegen de scheen van Heylen, waarna Lucas Leiva de bal maar voor het binnentrappen had: 2-2...

Verlosser Leya Iseka

Het moed zakte enkele fans al in de schoenen maar Leya Iseka zorgde alsnog voor de 3-2 met een fraai doelpunt. Coopman leverde de bal in bij de vrijstaande Iseka, die vanuit de draai net buiten het strafschopgebied de bal hoog in het doel deed verdwijnen: 3-2!

Ondanks deze zege is Zulte Waregem uitgeschakeld maar het pakte wel zeven punten in de groepsfase en eindigt uiteindelijk als derde in een lastige groep, voor Vitesse. Lazio was al zeker van groepswinst, Nice was al zeker van de tweede plaats.

Rampzalige maand afgesloten

Het was van 2 november (!) en de 0-2-winst in Nederland tegen Vitesse geleden dat Zulte Waregem nog eens punten kon pakken. Nadien volgden vier nederlagen in de competitie, een Europese nederlaag in Nice en de bekeruitschakeling tegen Club Brugge, waardoor deze (overbodige) zege ongetwijfeld enorm deugd doet bij de mannen van Dury.

Essevee was ook de laatste Belgische club die dit seizoen Europees in actie kwam nadat Anderlecht dinsdag al werd uitgeschakeld in de Champions League.