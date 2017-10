Dedryck Boyata houdt het met Celtic zuinig tegen Dundee

Brussel - Celtic heeft op de negende speeldag van de Schotse Premiership een nipte 1-0 zege geboekt tegen Dundee. Ntcham (61.) verloste de thuisploeg pas iets over het uur. Dedryck Boyata speelde de hele partij in de Celtic-defensie.

Celtic staat in de stand aan kop met 23 punten, maar moet die eerste plaats voorlopig delen met Aberdeen.

In de Champions League zit Celtic in dezelfde groep als Anderlecht. Op de derde speeldag trekt de Schotse kampioen woensdag naar Bayern München, terwijl Anderlecht de sterren van Paris Saint-Germain ontvangt. Op de tweede speeldag vernederde Celtic de Brusselaars nog in eigen huis met 0-3.