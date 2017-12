Dedryck Boyata en Celtic kunnen niet winnen van Rangers in Old Firm

Op de 22e speeldag in de Schotse Premier League is landskampioen en competitieleider Celtic zaterdag in de stadsderby tegen Rangers voor de ogen van 60.000 toeschouwers in Celtic Park niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel (0-0).

In geen hoogstaande, maar wel een spannende en evenwichtige partij kregen beide teams kansen om de score te openen. Het vizier van de bezoekende aanvaller Alfredo Morelos stond echter niet op scherp, waardoor er voor de Rangers geen eerste zege sinds 2012 tegen Celtic inzat.

Bij de thuisploeg speelde Dedryck Boyata de hele wedstrijd centraal achterin, goudhaantje Moussa Dembélé werd na 61 minuten naar de kant gehaald en speelde zo mogelijk zijn laatste minuten voor The Bhoys. Heel wat teams uit de Premier League zouden interesse hebben in de 21-jarige Franse aanvaller.

Ondanks het puntenverlies blijft Celtic stevig aan de leiding in Schotland. In de stand hebben ze een voorsprong van negen punten op eerste achtervolger Aberdeen, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft. Rangers volgt op elf punten op de derde plaats. In de Europa League mag Celtic na Nieuwjaar aan de bak tegen Zenit Sint-Petersburg in de zestiende finales. De Schotten wisten in groep B van de Champions League Anderlecht van de derde plaats in de eindstand te houden.