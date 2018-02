Musonda lijdt in eerste wedstrijd als basisspeler meteen zeldzame nederlaag met Celtic

Celtic dat verliest in Schotland, tegenwoordig mag dat een klein wonder heten. Zaterdag gebeurde het toch, voor de tweede keer dit seizoen: de Bhoys gingen met 1-0 onderuit op het veld van middenmoter Kilmarnock. Onze landgenoot Charly Musonda Jr. stond voor het eerst in de basis bij zijn nieuwe club, maar kon geen verpletterende indruk nalaten.