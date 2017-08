Scorende debutanten en videoref in openingszege van Bayern München

In de allereerste wedstrijd van het nieuwe Bundesligaseizoen heeft uittredend kampioen Bayern München het vlot van Bayer Leverkusen gehaald. Het werd vrijdagavond in de striemende regen 3-1.

Niklas Süle opende de score al vroeg (9.), en nog voor de twintigste minuut stond het 2-0. Daarvoor zorgde aanwinst Corentin Tolisso, die deze zomer voor 41 miljoen euro van Lyon overkwam. Na de rust zorgde Robert Lewandowski (52.) voor de 3-0 op strafschop, de eerste die werd toegewezen na tussenkomst van de videoref. Admir Mehmedi scoorde even later (65.) nog tegen, maar Leverkusen kwam nooit in de buurt van de zege.