Bayern München houdt slechte generale repetitie voor match tegen Anderlecht

Bij Bayern kregen Robben, Rodriguez en Ribéry aanvankelijk rust voor de Champions League, maar het drietal werd in de tweede helft ingebracht. Ook zij konden de scheve situatie echter niet meer omkeren. Bayern telt na drie speeldagen zes punten, en staat daarmee op de vijfde stek. Hoffenheim (7 punten) komt samen met Dortmund en Hannover aan kop. Dinsdag ontmoet de Beierse club Anderlecht in de groepsfase van de Champions League.

2 - Mark #Uth is the first @achtzehn99_en player to score a brace against #Bayern. Historic. #TSGFCB