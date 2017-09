Casteels, Origi en Dimata gaan kopje onder met Wolfsburg

VfL Wolfsburg is opnieuw niet goed aan het seizoen begonnen. Die Wölfe staan met vier punten uit vier speeldagen diep in de tweede helft van het klassement van de Bundesliga. Zaterdagnamiddag ging Wolfsburg - met drie Belgen in de basis - met 1-0 onderuit in Stuttgart.

Met Koen Casteels in doel en Divock Origi en Nany Dimata voorin stonden er drie Belgen in de basis bij Wolfsburg. Maar veel kregen die niet klaar. Origi en Dimata slaagden er geen enkele keer in om thuisdoelman Zieler zenuwachtig te maken. Dimata werd na 67 minuten logischerwijze vervangen door Paul-Georges Ntep.Chadrac Akolo scoorde vlak voor de pauze het enige doelpunt van de match. Bij Stuttgart viel de jonge Belg Orel Mangala na 77 minuten in.Wolfsburg moet zich dringend herpakken. Over drie dagen is er de thuismatch tegen staartploeg Werder Bremen.

Bayern München ging door op zijn elan na de vlotte zege tegen Anderlecht in de Champions League. Bayern kende geen genade met FSV Mainz 05. Het won met 4-0. Müller en Robben scoorden voor de rust, Robert Lewandowski twee keer erna.

