Thorgan Hazard en Mönchengladbach vernederd in Dortmund

Borussia Dortmund heeft zaterdag op de zesde speeldag in de Duitse Bundesliga in eigen huis geen spaander heel gelaten van Borussia Mönchengladbach. Het duel eindigde op 6-1.

Halfweg stond het na twee treffers van Philipp en een goal van Aubameyang al 3-0 voor de thuisploeg. Via opnieuw twee doelpunten van Aubameyang diepte Dortmund de score verder uit. Stindl redde nog de eer voor Gladbach, maar Weigl legde in het slot de 6-1 eindscore vast. Thorgan Hazard speelde bij de bezoekers de hele partij.

16 - 16 points & a goal difference of +18 after 6 #Bundesliga games 2017-18 - club record for @BVB. Top.