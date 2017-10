Spelers Hertha Berlijn knielen uit steun voor Amerikaanse sporters

De spelers en stafleden van Hertha Berlijn hebben zaterdag hun solidariteit getoond voor de Amerikaanse sporters die strijden tegen discriminatie. Voor aanvang van de Bundesliga-wedstrijd tegen Schalke 04 knielden ze en sloegen ze de armen om elkaar.

“Hertha BSC staat voor tolerantie en verantwoordelijkheid”, tweette de club. “Voor een tolerant Berlijn en een open-minded wereld, nu en voor altijd!”

“Als club kunnen we veel mensen bereiken”, verduidelijkte de geblesseerde Hertha-verdediger Sebastian Langkamp tijdens de rust aan Sky. “We leven niet meer in de achttiende maar in de 21e eeuw. Er zijn echter mensen die ideologisch nog niet zo ver zijn. Als we een steentje kunnen bijdragen is dat alleen maar goed.”

Al geruime tijd weigeren heel wat Amerikaanse sporters rechtop te staan tijdens het volkslied, in plaats daarvan knielen ze. Ze willen zo onder meer protesteren tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. Door hun protest liggen ze op ramkoers met de Amerikaanse president Donald Trump.