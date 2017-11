Laat doelpunt van Origi levert Wolfsburg slechts een punt op

Divock Origi en Koen Casteels mochten bij Wolfsburg aantreden tegen Hertha Berlijn op de elfde speeldag in de Duitse Bundesliga. Origi scoorde en leek zijn ploeg de driepunter te schenken, maar Casteels kon de gelijkmaker in het slotkwartier niet verhinderen.

Ibiševic opende al in de eerste minuut de score voor Hertha, twintig minuten later liet Gomez een gouden kans onbenut: zijn penalty strandde op de lat. Vijf minuten voor de pauze kon Wolfsburg via Malli dan toch tegenscoren en enkele tellen later schoot Gomez zijn ploeg zelfs op voorsprong. Een kopbal van de Nederlander Karim Rekik in de 53ste minuut bracht de Berlijners weer op gelijke hoogte. Pal op het uur kregen de Wolven een hoekschop; de bal belandde na een bots op de borst van Origi, die het leer tot zijn eigen verbazing zomaar binnen kon lopen. In de 83ste minuut schoot Davie Selke de bal uit de rebound in de linkeronderhoek: keeper Casteels geklopt, en de bordjes weer gelijk. Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op: Wolfsburg blijft veertiende met elf punten, Hertha Berlijn staat elfde met veertien punten.