Hilarisch tafereel in de Bundesliga: blunderende doelman verwart de penaltystip met de bal

FSV Mainz heeft een puntje weggekaapt op bezoek bij Borussia Monchengladbach, waar Thorgan Hazard de volledige wedstrijd tussen de lijnen stond. Mainz-doelman Robin Zentner was in de eerste helft ei zo na verantwoordelijk voor de meest schlemielige tegengoal van het jaar. De Duitse doelman kreeg een terugspeelbal en wilde die stilleggen. Hij had niet in de gaten dat het leer nog twee meter verder bolde. Zentner, in de war door de penaltystip, schrok zich dan ook een hoedje toen hij een pass wilde geven en een gat in de lucht trapte. Gelukkig voor de goalie kon hij zijn foutje nog herstellen voor een aanstormende spist.